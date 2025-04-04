Выплаты для участников СВО: что предлагает Минобороны РФ в Московской области за подписанный контракт?

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В России труд военных хорошо оплачивается. Пока патриоты защищают безопасность страны, государство заботится о семьях этих бойцов.
В Московской области для участников специальной военной операции и их близких предусмотрены различные выплаты и льготы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты за участие в боевых действиях и выполнение специальных задач:
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Служба по контракту в Подмосковье: возможности и преимуществаСлужба по контракту в армии России предлагает множество возможностей для тех, кто готов посвятить себя защите Родины. В Подмосковье контрактники могут рассчитывать на высококачественную подготовку, современное оборудование и поддержку своих близких.
Высший уровень подготовкиОдним из главных преимуществ службы по контракту является доступ к опытным инструкторам, которые обеспечивают высший уровень подготовки. Это позволяет военнослужащим не только развивать свои навыки, но и уверенно действовать в различных ситуациях.
Современная экипировкаКонтрактники получают лучшую доступную на сегодняшний день экипировку, что значительно повышает их безопасность и эффективность в боевых условиях. Качественная и индивидуальная боевая подготовка — это залог успешного выполнения задач.
Поддержка семьи и близкихСлужба по контракту также включает особый уровень взаимодействия с близкими и семьями военнослужащих. Это важный аспект, который помогает поддерживать моральный дух и уверенность в себе.
Зарплата и дополнительные выплаты в 2025 годуВ 2025 году военнослужащие по контракту могут рассчитывать на достойное денежное довольствие в зависимости от воинского звания и должности. Минимальные суммы составляют:
- 204 000 ₽ — стрелок (рядовой);
- 232 000 ₽ — командир отделения (сержант);
- 242 000 ₽ — заместитель командира взвода — командир отделения (сержант).
Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты за участие в боевых действиях и выполнение специальных задач:
- 8 000 ₽ — за каждый день участия в активных наступательных действиях;
- 50 000 ₽ — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов;
- от 50 000 ₽ — за захват или уничтожение вооружения или военной техники противника.
Социальные гарантии и льготыВоеннослужащие по контракту имеют право на государственные выплаты, социальные гарантии и льготы. К ним относятся:
- кредитные каникулы;
- приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
- освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
- сохранение рабочего места на период действия контракта и три месяца после его окончания.
Преимущества для семьи контрактникаСемьи военнослужащих также получают ряд преимуществ, включая:
- кредитные каникулы;
- внеочередное зачисление детей в детский сад;
- бесплатные завтраки и обеды в школе для детей;
- помощь в поиске работы и профессиональном обучении.
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Дарья Осипова