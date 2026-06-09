Подмосковье приглашает на контрактную службу: условия и льготы
В Московской области действует комплексная система социальной поддержки для военнослужащих, проходящих службу по контракту в Вооружённых силах России, а также для членов их семей. Всего предусмотрено 75 мер поддержки, из которых 32 реализуются исключительно на уровне региона.
Помимо федеральных выплат и единовременных пособий, контрактники могут рассчитывать на дополнительные социальные гарантии. Для иностранных граждан, заключивших контракт на военную службу, предусмотрен упрощённый порядок получения российского гражданства.
Особое внимание в регионе уделяется ветеранам боевых действий. Для них доступны бесплатные социальные услуги, а также лечение и реабилитация в трёх специализированных центрах Московской области. Ознакомиться с полным перечнем льгот можно на сайте уполномоченного по правам человека в Подмосковье и в специальном навигаторе на региональном портале государственных услуг.
Поддержка распространяется и на семьи военнослужащих. В частности, им оказывается содействие в трудоустройстве, детям предоставляется бесплатное питание в образовательных учреждениях и право на внеочередное зачисление в детские сады. Кроме того, для членов семей контрактников предусмотрены льготные условия поступления в высшие учебные заведения.
Размер денежного довольствия военнослужащих зависит от занимаемой должности. Так, рядовые получают от 204 тысяч рублей в месяц, сержанты — от 232 тысяч рублей, а заместители командиров взводов — от 242 тысяч рублей. Дополнительно предусмотрены премии и другие выплаты за выполнение боевых задач.
Получить подробную информацию о поступлении на контрактную службу и действующих мерах поддержки можно на специализированном портале «контракт.мо» и по телефону горячей линии: +7 (495) 990-77-77.
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