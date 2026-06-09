Подмосковье приглашает на контрактную службу: условия и льготы

09 июня 2026, 14:00

оригинал Фото: медиасток.рф

В Московской области действует комплексная система социальной поддержки для военнослужащих, проходящих службу по контракту в Вооружённых силах России, а также для членов их семей. Всего предусмотрено 75 мер поддержки, из которых 32 реализуются исключительно на уровне региона.