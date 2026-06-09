Один человек погиб и двое пострадали в результате атаки ВСУ на ДНР

09 июня 2026, 02:45

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Жертвой украинской агрессии в Донецкой Народной Республике стал мирный житель, еще двум пострадавшим понадобилась помощь медиков. Об этом в MAX сообщил глава региона Денис Пушилин.