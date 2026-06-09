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Один человек погиб и двое пострадали в результате атаки ВСУ на ДНР

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Жертвой украинской агрессии в Донецкой Народной Республике стал мирный житель, еще двум пострадавшим понадобилась помощь медиков. Об этом в MAX сообщил глава региона Денис Пушилин.



Погибшим оказался мужчина 1985 года рождения. Удар украинские вооруженные формирования нанесли по автомобильной дороге Ялта – Донецк рядом с населенным пунктом Кременевка.

Вместе с тем после атаки ВСУ на Мариуполь ранения получили 44-летняя женщина и 39-летний мужчина. Врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

Атака дронов также привела к повреждению пяти объектов гражданской инфраструктуры, одного грузового и двух легковых автомобилей в Приморском, Ильичевском и Октябрьском районах Мариуполя, а также в Старобешевском и Володарском муниципальных округах, добавил Пушилин.

Александр Огарёв

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