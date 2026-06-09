Один человек погиб и двое пострадали в результате атаки ВСУ на ДНР
Жертвой украинской агрессии в Донецкой Народной Республике стал мирный житель, еще двум пострадавшим понадобилась помощь медиков. Об этом в MAX сообщил глава региона Денис Пушилин.
Погибшим оказался мужчина 1985 года рождения. Удар украинские вооруженные формирования нанесли по автомобильной дороге Ялта – Донецк рядом с населенным пунктом Кременевка.
Вместе с тем после атаки ВСУ на Мариуполь ранения получили 44-летняя женщина и 39-летний мужчина. Врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.
Атака дронов также привела к повреждению пяти объектов гражданской инфраструктуры, одного грузового и двух легковых автомобилей в Приморском, Ильичевском и Октябрьском районах Мариуполя, а также в Старобешевском и Володарском муниципальных округах, добавил Пушилин.
Читайте также: