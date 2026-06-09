Освобождение посёлка Химик в ДНР, удары «Градов» по позициям ВСУ и отражение ночных атак БПЛА: последние новости СВО на 9 июня
ВС РФ за минувшие сутки нанесли удары по командным пунктам, опорникам и технике ВСУ. Артиллерия и ударные беспилотники уничтожили блиндажи, бронемашины и пехоту противника. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью боевые расчёты противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 140 украинских БПЛА самолётного типа. Беспилотники ликвидированы в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Удары по ВСУ на Добропольском направленииНа Добропольском участке спецоперации бойцы 177-го гвардейского полка морской пехоты ликвидировали командный пункт БПЛА противника. Цель обнаружила разведывательная авиация: в лесополосе украинские подразделения создали маскированный бункер и стартовую площадку для дронов, откуда вели корректировку огня и слежение. Согласно информации Минобороны РФ, по цели были нанесены точные удары осколочно-фугасными зарядами ствольной артиллерии. Расчёт действовал скрытно, избегая контрбатарейного огня, после выстрелов быстро спрятал орудие и отошёл в укрытие. Параллельно FPV-операторы точечно поразили живую силу ВСУ в близлежащих зданиях. Кадры с беспилотников зафиксировали уничтожение объектов и чёткую работу морпехов, продолжающих наступление.
Кроме того, специалисты беспилотных систем 56-го отдельного батальона спецназа группировки «Центр» зафиксировали разведывательным БПЛА передвижение пехоты противника. Координаты незамедлительно ушли на командный пункт, откуда информацию получили расчёты ударных коптеров. В считанные минуты дроны с боевыми зарядами поднялись в воздух. Операторы искусно обошли средства радиоэлектронного подавления врага и точными попаданиями уничтожили укрытие с личным составом.
Укрепления ВСУ под огнем «Молний-2»Операторы беспилотников «Молния-2» из 71-й мотострелковой дивизии нанесли прицельный удар по заранее вскрытым вражеским фортификациям с дистанции свыше 20 км в Харьковской области. Все назначенные объекты после попадания оказались полностью ликвидированы. Атака осуществлялась сдвоенным штатным снарядом, сочетающим осколочно-фугасное и кумулятивное действие. Такая начинка одинаково эффективно разрушает долговременные укрытия и истребляет личный состав внутри них. Использование этого ударного комплекса исключило заход под огонь неприятельских средств поражения. Высокая степень автономности, надёжная защита каналов связи от помех и передовая аппаратура «Молнии-2» предопределили успешное достижение поставленной цели.
Также бойцы подразделений беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» в ежедневном режиме наносят прицельные удары по вражеским объектам, военной технике и пехоте на правобережье Херсонской области. Минувшей ночью в ходе несения боевого дежурства оператор ударного коптера «Молния-2» получил приказ на уничтожение командного пункта неприятельских БПЛА. Расчёт оперативно развернул стартовую позицию, выполнил пуск дрона и спустя несколько минут поразил обнаруженную цель на правом берегу Днепра.
Работа «Ланцета» в в Харьковской областиРасчёт разведывательно-ударной системы с дроном-камикадзе «Ланцет» 45-й артиллерийской бригады группировки «Запад» ликвидировал вражескую технику и пехоту в Харьковской области. Оператор барражирующего боеприпаса в рамках свободного поиска обнаружил бронеавтомобиль ВСУ, начал сопровождение и в реальном времени передал координаты движения, а также сведения о вероятных складах оружия и местах дислокации личного состава. Далее система с элементами ИИ взяла объект на автосопровождение, после чего последовал прицельный удар, полностью уничтоживший вражескую бронемашину.
Прицельные выстелы САУ «Мста-С» по опорным пунктам врагаАртиллеристы 400-го гвардейского полка 90-й танковой дивизии группировки «Центр», используя орудие 2С19 «Мста-С», успешно уничтожили укреплённый район противника на Днепропетровском направлении. Огонь вёлся с позиции в районе недавно освобождённого Красноармейска ДНР. Разведка средствами БПЛА вскрыла замаскированный в лесополосе оплот неприятеля. Координаты ушли на огневой пункт дивизиона, после чего последовала серия выстрелов 152-мм осколочно-фугасными зарядами на дистанцию свыше 20 км. Записи объективного контроля зафиксировали прямое поражение вражеских объектов и их тотальное разрушение. Корректировку стрельбы и подтверждение результатов обеспечил расчёт беспилотной разведки.
Срыв ротации ВСУ в Запорожской областиРазведывательные беспилотники группировки «Восток» зафиксировали пути выдвижения свежих сил ВСУ вдоль линии фронта. Украинские подразделения пытались перебросить личный состав для создания ударного кулака и последующих контратак. Координаты движущихся целей немедленно уходили к операторам ударных коптеров. Часть бронетехники уничтожалась в режиме свободного поиска. Для надёжного поражения колонн на скрытых маршрутах применялась тактика засад, дроны заранее занимали позиции у дорог и активировались только на появление цели.
В результате ударов ликвидированы несколько бронеавтомобилей «Козак», машины HMMWV, а также грузовой транспорт вместе с пехотой. Резервы противника были ликвидированы, не достигнув точек развёртывания. Слаженная работа расчётов БПЛА сорвала накопление штурмовых групп и исключила любую попытку вражеского контрнаступления на этом участке.