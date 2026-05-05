Подмосковье приглашает на контрактную службу: выплаты, льготы и помощь семьям
Для военнослужащих-контрактников Вооружённых сил России, проживающих в Московской области, а также их семей предусмотрен расширенный комплекс мер поддержки. Всего действует 75 видов помощи, из которых 32 реализуются исключительно на региональном уровне.
Помимо федеральных выплат и единовременных компенсаций, контрактники обеспечены рядом социальных гарантий. Для иностранных граждан, заключивших контракт, предусмотрена упрощённая процедура получения российского гражданства.
Отдельное внимание в регионе уделяется ветеранам боевых действий. Для них доступно бесплатное получение социальных услуг, а также прохождение лечения в трёх крупнейших реабилитационных центрах Подмосковья. Ознакомиться с полным перечнем льгот можно на сайте уполномоченного по правам человека в Московской области и в специальном навигаторе на портале «Госуслуги».
Меры поддержки распространяются и на членов семей военнослужащих. Им оказывают содействие в трудоустройстве, детям предоставляют бесплатное питание в школах, места в детских садах вне очереди, а также льготные условия при поступлении в российские вузы.
Размер денежного довольствия зависит от воинской должности: рядовые получают от 204 тысяч рублей, сержанты — от 232 тысяч, заместители командиров взводов — от 242 тысяч. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты и премии за выполнение боевых задач.
Подробную информацию о действующих мерах поддержки можно получить на официальном сайте контракт.мо или по телефону горячей линии: +7 495 90-77-77.
