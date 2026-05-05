Стало известно, откуда ВСУ могли устроить налёт БПЛА на Чебоксары

Генерал Попов: дроны для атаки на Чебоксары запустили с территории России
Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов допустил, что украинские диверсионные группы могли атаковать Чебоксары с помощью беспилотников, которые стартовали с территории России.
В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что Вооружённые силы Украины из-за неудач на поле боя прибегают к «подлым шагам». Военнослужащий отметил, что такие атаки не совершают «от большого ума».
«Украинские войска не могут себя проявить на линии соприкосновения. Им проще допустить подлые решения вопроса с использованием диверсионно-разведывательных групп теми поставками беспилотников, которые были осуществлены, может быть, даже год назад. Я не исключаю, что дроны запускаются диверсантами с территории России», — заявил Попов.Ранее стало известно, что в результате ночной атаки ВСУ на Чебоксары погиб один человек, ещё 16 человек получили ранения.