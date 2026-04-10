Подмосковье реализует полноценную систему поддержки контрактников и их семей
В Московской области действует разветвлённая система поддержки военнослужащих по контракту и членов их семей.
Всего в регионе предусмотрено 75 мер помощи, из которых 32 реализуются исключительно на областном уровне. Контрактники получают федеральные выплаты, единовременную материальную поддержку, а также различные социальные гарантии.
Для иностранных граждан, заключивших контракт в Подмосковье, предусмотрена возможность оформления российского гражданства по ускоренной и упрощённой процедуре.
Особое внимание уделяется ветеранам: им предоставляются бесплатные социальные услуги и лечение в трёх крупнейших реабилитационных центрах региона.
С полным перечнем льгот можно ознакомиться на сайте уполномоченного по правам человека в Московской области, а также через навигационный сервис на региональном портале госуслуг.
Поддержка распространяется и на семьи военнослужащих. Им помогают с трудоустройством, детям обеспечивают бесплатное питание в школах и предоставляют приоритет при поступлении в детские сады и российские вузы.
Размер денежного довольствия зависит от должности: рядовые получают от 204 тысяч рублей, сержанты — от 232 тысяч, заместители командиров взводов — от 242 тысяч рублей. Дополнительно предусмотрены надбавки за выполнение боевых задач и уничтожение техники противника.
Подробную информацию о мерах поддержки можно получить на сайте контрактмо.рф или по телефону горячей линии: +7 495 90-77-77.
