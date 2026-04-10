Стало известно, когда состоится новый обмен пленными между РФ и Украиной
RT: Очередной обмен пленными между РФ и Украиной запланирован на 11 апреля
Следующий обмен пленными между Россией и Украиной может состояться в апреле. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.
Напомним, накануне в рамках обмена погибшими военными Москва передала Киеву 1000 тел боевиков ВСУ, получив взамен 41, сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Уже в ближайшее время стороны запанировали обменяться военнопленными.
«Новый обмен пленными между Россией и Украиной запланирован на 11 апреля», — сообщил источник RT.
Последний обмен проводился 6 марта в формате 300 на 300, а 5 марта — в формате 200 на 200. Это стало возможно при содействии США и ОАЭ.