Подмосковные МФЦ будут предоставлять услуги Военно-социального центра Минобороны

12 декабря 2025, 17:09

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Действующие военнослужащие и их семьи теперь могут получать в Подмосковье услуги Военно-социального центра Минобороны в МФЦ. Всего таких услуг – 17, в том числе страховое обеспечение, поощрение при награждении, поступление ребёнка без экзаменов в вузы военного ведомства.





Соглашение об этом подписали на семинаре по взаимодействию в сфере поддержки участников СВО и членов их семей, который во второй раз проходит в Московской области.



С этого года обратиться в подмосковные МФЦ за комплексным сопровождением также могут ветераны спецоперации, их близкие и семьи погибших. Раньше сделать это можно было только в Государственном фонде «Защитники Отечества».

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев поблагодарили участников семинара за внимание к бойцам и их родным.

«Заботы и внимания много не бывает. Наша задача – показать, что ваша сложная и специфичная работа важна. Вопросов очень много, и всё в указе не пропишешь. Это, безусловно, требует обмена информацией и опытом. Военно-социальный центр выполняет очень сложную и важную миссию. У тех, кто проходит службу по контракту и их семей, возникает огромное количество вопросов, но центр находится в Москве. Теперь благодаря нашему взаимодействию с Минобороны мы формализуем отношения, которые позволят каждому военному получить ответы на эти вопросы в наших МФЦ», – пояснил Воробьёв.

«Мы решаем с вами одну большую и важную задачу – наверное, следующую по значимости после победы в спецоперации. Это то, как мы будем помогать бойцам возвращаться к мирной жизни. Сегодня здесь собрались единомышленники, люди одной команды. Ваша работа – тот фундамент, который позволяет нашим ребятам знать, что самое дорогое для них – их семьи – под надёжной защитой», – обратился к участникам Щёголев.