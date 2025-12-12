Подмосковные МФЦ будут предоставлять услуги Военно-социального центра Минобороны
Действующие военнослужащие и их семьи теперь могут получать в Подмосковье услуги Военно-социального центра Минобороны в МФЦ. Всего таких услуг – 17, в том числе страховое обеспечение, поощрение при награждении, поступление ребёнка без экзаменов в вузы военного ведомства.
Соглашение об этом подписали на семинаре по взаимодействию в сфере поддержки участников СВО и членов их семей, который во второй раз проходит в Московской области.
С этого года обратиться в подмосковные МФЦ за комплексным сопровождением также могут ветераны спецоперации, их близкие и семьи погибших. Раньше сделать это можно было только в Государственном фонде «Защитники Отечества».
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев поблагодарили участников семинара за внимание к бойцам и их родным.
«Заботы и внимания много не бывает. Наша задача – показать, что ваша сложная и специфичная работа важна. Вопросов очень много, и всё в указе не пропишешь. Это, безусловно, требует обмена информацией и опытом. Военно-социальный центр выполняет очень сложную и важную миссию. У тех, кто проходит службу по контракту и их семей, возникает огромное количество вопросов, но центр находится в Москве. Теперь благодаря нашему взаимодействию с Минобороны мы формализуем отношения, которые позволят каждому военному получить ответы на эти вопросы в наших МФЦ», – пояснил Воробьёв.
Семинар собрал около 150 участников – представителей Минобороны, Госфонда «Защитники Отечества», органов исполнительной власти, Ассоциации ветеранов СВО, комитета семей воинов Отечества, социального фонда России, реабилитационных центров.
«Мы решаем с вами одну большую и важную задачу – наверное, следующую по значимости после победы в спецоперации. Это то, как мы будем помогать бойцам возвращаться к мирной жизни. Сегодня здесь собрались единомышленники, люди одной команды. Ваша работа – тот фундамент, который позволяет нашим ребятам знать, что самое дорогое для них – их семьи – под надёжной защитой», – обратился к участникам Щёголев.
Семинар проводится при поддержке Российского общества «Знание». Участники обсудили вопросы адаптации бойцов, оказания им социальных услуг, психологическую реабилитацию ветеранов СВО. Помимо лекций, для них организовали мастер-классы и деловые игры.
В Московской области участникам и ветеранам СВО, а также членам их семей предоставляют 36 региональных мер поддержки. Это единовременные выплаты контрактникам, бесплатная реабилитация инвалидов, обеспечение средствами реабилитации, содействие в трудоустройстве, бесплатное питание детей, отдых в детском лагере «Литвиново», компенсация ЖКУ.
Среди новых мер поддержки – выплата в размере 500 000 рублей взамен земельных участков. Также с этого года ветеранам на колясках, протезах, бойцам, потерявшим зрение и семьям участников СВО с детьми-инвалидами положена ежегодная выплата в 24 000 рублей на такси.
Кроме того, 1 сентября на региональном портале заработала комплексная услуга «Защитники Отечества». Подав одно заявление, можно получить 17 услуг.