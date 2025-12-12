От госпиталя до уникального медицинского кластера: МОНИКИ отметил 250-летие

12 декабря 2025, 16:08

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» отмечает 250-летие. С юбилеем коллектив поздравили губернатор Московской области Андрей Воробьёв, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты, сенаторы, представители различных ведомств.





Медицинское учреждение было основано в 1775 году по инициативе Екатерины II как городской центр борьбы с эпидемией чумы. В годы Великой Отечественной войны там развернули эвакуационный госпиталь, а в 1943-м медучреждение преобразовали в МОНИКИ. Больница превратилась в уникальный медицинский кластер, объединяющий клинический, научный и образовательный центры.

«Мы знаем, какой большой достойный путь прошёл этот центр. Здесь всегда находились люди, которые умели внедрять и использовать всё самое умное, технологичное. Тут работало много выдающихся специалистов – что не имя, то легенда. И сегодня каждый вносит заметную лепту в спасение людей, в лечение. Наш президент делает всё, чтобы медицина постоянно модернизировалась. В МОНИКИ увеличивается количество самых разных операций. Работает оборудование, которое мы закупаем. Постоянно обновляется команда, приглашаются новые специалисты. Хочется сказать слова благодарности и ветеранам, и молодым врачам, а МОНИКИ пожелать дальнейшего развития», – сказал Воробьёв.



Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Сегодня знаменательный день для медучреждения, за плечами которого 250 лет истории. Это уникально и для нашей страны, и для мира. МОНИКИ прошёл путь от небольшого госпиталя до научно-образовательного клинического центра, который украшен великими заслугами, и в первую очередь – это спасённые жизни. Московская область и лично губернатор сделали за последние годы очень много для здравоохранения. Мы всегда ставим в пример лучшие практики Московской области. Всё, что сегодня происходит в регионе, – это современные тренды развития медицины», – отметил министр.

Игорь Брынцалов (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Сегодня МОНИКИ приумножают лучшие традиции, заложенные предшественниками. Благодаря труду талантливых врачей институт превратился в передовой медицинский кластер. Он объединяет клинический, научный и образовательный центры. Ежегодно за консультацией к медикам обращаются сотни тысяч человек. В МОНИКИ успешно выполняют сложнейшие операции. Для этого в медучреждение есть всё необходимое – КТ- и МРТ-аппараты, роботизированные хирургические комплексы, системы ИВЛ с интеллектуальными алгоритмами и многое другое», – отметил Брынцалов.



Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«За последние годы благодаря поддержке правительства Московской области произошло полное переоснащение института. Сегодня все 36 наших клинических подразделений имеют самое современное оборудование, в том числе робототехнику. Пришло много молодых специалистов, но при этом остались великие люди, которые у нас работают на протяжении долгих лет. Сейчас мы активно развиваем направление «онкология», которого раньше у нас не было. Мы также сделали одну пересадку сердца, проводим трансплантацию печени, почек», – рассказал директор МОНИКИ Константин Соболев.