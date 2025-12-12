В Подмосковье с начала года заработало свыше 90 цифровых рентген-аппаратов

12 декабря 2025, 14:50

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В терапевтическом корпусе Каширской больницы запустили в работу цифровой рентген-аппарат. Таким образом, с начала года в Подмосковье ввели в эксплуатацию уже свыше 90 новых аппаратов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В медицинских учреждениях продолжают обновлять оборудование.

«С начала года в Подмосковье заработал 91 новый рентген-аппарат на сумму более 2,1 млрд рублей. Один запустили сегодня в Каширской больнице. На его закупку направили без малого 33 млн рублей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.