Подмосковные участники программы «СВОй бизнес» составили план и нашли наставников

06 апреля 2026, 18:34

оригинал Фото: пресс-служба отделения партии «Единая Россия» в МО

В Московской области завершился пятидневный интенсив программы «СВОй бизнес», организованной «Единой Россией» совместно с корпорацией МСП и «Опорой России». Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.





Участники познакомились с работой подмосковных предприятий и получили сертификат о дополнительном образовании. Они проходили образовательные модули по основам предпринимательства. Опытные наставники помогли составить бизнес-план и рассказали о мерах государственной поддержки.



Для участников программы организовали экскурсии на подмосковное производство системы пожаротушения, а также в центр восстановительной медицины. Предприниматели рассказали, как начинали бизнес, поделились секретами дела.



Формат интенсива позволил за короткое время получить системное понимание устройства бизнеса.

«Обучение не ограничивается теорией – участники посещают предприятия, общаются с предпринимателями. Мы стараемся подбирать площадки под конкретные запросы. Если человек хочет открыть, например, спортивный зал или автосервис, он может пообщаться с действующими предпринимателями в этой сфере. В дальнейшем такие контакты нередко перерастают в наставничество. За последний год обучение прошли около тысячи человек, порядка 10% из них уже открыли или развили своё дело», – рассказал федеральный координатор партийного проекта «Предпринимательство», президент «Опоры России» Александр Калинин.

«У меня есть бизнес-идея открыть независимый книжный магазин. Книжная торговля сегодня переживает непростые времена, поэтому важно искать нестандартные форматы. Хочу сделать магазин с уникальной концепцией, чтобы он был узнаваемым и выделялся на фоне других», – поделился планами Артём

«Я почти ничего не знала о предпринимательстве. Но теперь верю, что главное – не бояться учиться. Хочу расширить свой бизнес», – призналась офицер и участница СВО из Мытищ Анастасия Поддубная, открывшая цветочный магазин.