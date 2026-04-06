Подмосковные участники программы «СВОй бизнес» составили план и нашли наставников
В Московской области завершился пятидневный интенсив программы «СВОй бизнес», организованной «Единой Россией» совместно с корпорацией МСП и «Опорой России». Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Участники познакомились с работой подмосковных предприятий и получили сертификат о дополнительном образовании. Они проходили образовательные модули по основам предпринимательства. Опытные наставники помогли составить бизнес-план и рассказали о мерах государственной поддержки.
Для участников программы организовали экскурсии на подмосковное производство системы пожаротушения, а также в центр восстановительной медицины. Предприниматели рассказали, как начинали бизнес, поделились секретами дела.
Формат интенсива позволил за короткое время получить системное понимание устройства бизнеса.
«Обучение не ограничивается теорией – участники посещают предприятия, общаются с предпринимателями. Мы стараемся подбирать площадки под конкретные запросы. Если человек хочет открыть, например, спортивный зал или автосервис, он может пообщаться с действующими предпринимателями в этой сфере. В дальнейшем такие контакты нередко перерастают в наставничество. За последний год обучение прошли около тысячи человек, порядка 10% из них уже открыли или развили своё дело», – рассказал федеральный координатор партийного проекта «Предпринимательство», президент «Опоры России» Александр Калинин.Ветеран СВО Артём Жданко подтвердил, что проект даёт чёткое понимание правил бизнеса, что важно для тех, кто делает первые шаги.
«У меня есть бизнес-идея открыть независимый книжный магазин. Книжная торговля сегодня переживает непростые времена, поэтому важно искать нестандартные форматы. Хочу сделать магазин с уникальной концепцией, чтобы он был узнаваемым и выделялся на фоне других», – поделился планами Артём
«Я почти ничего не знала о предпринимательстве. Но теперь верю, что главное – не бояться учиться. Хочу расширить свой бизнес», – призналась офицер и участница СВО из Мытищ Анастасия Поддубная, открывшая цветочный магазин.
Проект «СВОй бизнес» реализуется в рамках партийного проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия». Это часть системной работы партии по поддержке участников спецоперации и их вовлечению в экономическую жизнь страны.
Подать заявку на участие в программе можно на Цифровой платформе МСП.РФ.