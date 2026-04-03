Ветераны СВО из Подмосковья представили проекты по итогам программы «СВОй бизнес»

03 апреля 2026, 22:42

Около 30 ветеранов СВО из Московской и Ростовской областей представили бизнес-проекты по итогам федеральной программы «СВОй бизнес». Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Среди проектов – строительная компания, инженерный центр, вендинговая цифровая типография, мебельное производство, автомойка, тепличное выращивание овощей, швейное производство адаптивной одежды, агентство недвижимости и многое другие.



Программу «СВОй бизнес» проводят «Единая Россия», «ОПОРА РОССИИ» и Корпорация МСП при поддержке правительств регионов. Она помогает ветеранам спецоперации и их семьям адаптироваться к гражданской жизни, начать или возобновить собственное дело.

«Участники прошли интенсивный курс по основам предпринимательской деятельности, посетили предприятия малого и среднего бизнеса, разработали и защитили бизнес-проекты. Их реализация активно пойдёт после завершения обучающего модуля. Мы готовы оказывать поддержку до уверенного набора высоты, устойчивой работы проектов. Поэтому участников будут сопровождать наставники – опытные предприниматели», – рассказала первый зампредседателя думского комитета по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.

«Проекты наглядно показали, что предпринимательство для наших ветеранов – это про пользу и возможность изменить жизнь к лучшему. Сразу несколько из них касаются реабилитации и создания адаптивной одежды. Участники видят в этом потребность и как никто другой знают, что можно сделать в этом направлении. Нам важно, чтобы каждая идея переросла в полноценное предприятие», – подчеркнула заместитель гендиректора Корпорации МСП Юлия Ждан.