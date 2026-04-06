«Единая Россия» приступила к сбору наказов от жителей Подмосковья
Сбор наказов от избирателей, который ляжет в основу новой Народной программы «Единой России», начали во всех 53 округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Наказы охватывают самый широкий круг вопросов — от организации общественного пространства до строительства и ремонта объектов социальной инфраструктуры.
«Ни у какой другой партии в России нет документа, где были бы зафиксированы конкретные наказы избирателей, по которым можно было бы представить конкретные и, главное, реальные результаты работы. У «Единой России» такой документ есть – это Народная программа», — отметил депутат от ЕР в Мособлдуме Олег Рожнов.Он отметил, что Народная программа, с которой партия шла на выборы в 2021 году, выполнена в Подмосковье почти полностью.
Пункты приёма предложений действуют во всех муниципальных отделениях «Единой России». Свои инициативы можно также передавать на встречах с кандидатами, по телефону горячей линии 8-800-200-89-50 или онлайн — через сайт естьрезультат.рф.