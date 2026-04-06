«Единая Россия» приступила к сбору наказов от жителей Подмосковья

06 апреля 2026, 17:59

оригинал Олег Рожнов

Сбор наказов от избирателей, который ляжет в основу новой Народной программы «Единой России», начали во всех 53 округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Наказы охватывают самый широкий круг вопросов — от организации общественного пространства до строительства и ремонта объектов социальной инфраструктуры.



«Ни у какой другой партии в России нет документа, где были бы зафиксированы конкретные наказы избирателей, по которым можно было бы представить конкретные и, главное, реальные результаты работы. У «Единой России» такой документ есть – это Народная программа», — отметил депутат от ЕР в Мособлдуме Олег Рожнов.