«Единая Россия» приступила к сбору наказов от жителей Подмосковья

оригинал Олег Рожнов

Сбор наказов от избирателей, который ляжет в основу новой Народной программы «Единой России», начали во всех 53 округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба партии.



Наказы охватывают самый широкий круг вопросов — от организации общественного пространства до строительства и ремонта объектов социальной инфраструктуры.

«Ни у какой другой партии в России нет документа, где были бы зафиксированы конкретные наказы избирателей, по которым можно было бы представить конкретные и, главное, реальные результаты работы. У «Единой России» такой документ есть – это Народная программа», — отметил депутат от ЕР в Мособлдуме Олег Рожнов.
Он отметил, что Народная программа, с которой партия шла на выборы в 2021 году, выполнена в Подмосковье почти полностью.

Пункты приёма предложений действуют во всех муниципальных отделениях «Единой России». Свои инициативы можно также передавать на встречах с кандидатами, по телефону горячей линии 8-800-200-89-50 или онлайн — через сайт естьрезультат.рф.
Лев Каштанов

