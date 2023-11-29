Жителям Подмосковья рассказали, чем помогут в фонде «Защитники Отечества»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Филиал фонда «Защитники Отечества» в Московской области оказывает в регионе помощь ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов. Об этом жителям региона напомнили в фонде.
Фонд был создан Указом президента в апреле. Организация персонально комплексно сопровождает ветеранов СВО и членов семей погибших или умерших бойцов, оказывает содействие по принципу «одного окна».
Сотрудники фонда помогут в оформлении мер соцподдержки и инвалидности; получении удостоверения ветерана боевых действий; трудоустройстве; окажут юридическую и психологическую помощь;
помогут в прохождение реабилитации и получении направления на протезирование.
Социальные координаторы фонда работают в каждом городском округе Подмосковья.
Контакты филиала фонда в Московской области: Красногорск, бульвар Строителей, 4к1 БЦ «Кубик».
телефон: +7(498) 602-00-23.
Социальные сети:
https://t.me/fzomo
https://vk.com/fzomo
https://ok.ru/group/fzmo
Читайте также:
Союз женщин, фонд «Защитники отечества» и епархия Московской области заключили соглашение
Воробьёв призвал глав муниципалитетов усилить работу с участниками СВО
Воробьёв вручил медали «За храбрость» подмосковным добровольцам из отряда БАРС
Сотрудники фонда помогут в оформлении мер соцподдержки и инвалидности; получении удостоверения ветерана боевых действий; трудоустройстве; окажут юридическую и психологическую помощь;
Социальные координаторы фонда работают в каждом городском округе Подмосковья.
Контакты филиала фонда в Московской области: Красногорск, бульвар Строителей, 4к1 БЦ «Кубик».
телефон: +7(498) 602-00-23.
Социальные сети:
https://t.me/fzomo
https://vk.com/fzomo
https://ok.ru/group/fzmo
Читайте также:
Союз женщин, фонд «Защитники отечества» и епархия Московской области заключили соглашение
Воробьёв призвал глав муниципалитетов усилить работу с участниками СВО
Воробьёв вручил медали «За храбрость» подмосковным добровольцам из отряда БАРС
Лора Луганская