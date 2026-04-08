Подмосковный центр спецподготовки «Витязь» набирает военных медиков для работы на СВО
Центр специальной подготовки «Витязь» объявил набор военных медиков для работы в зоне боевых действий.
В подразделение требуются врачи различных специальностей, включая хирургов, анестезиологов и терапевтов. Также необходимы опытные фельдшеры для работы на передовой, операционные и палатные медсёстры, а также санитары, отвечающие за эвакуацию раненых и оказание первой помощи. Именно профессионализм медиков на передовой позволяет спасать жизни и возвращать бойцов в строй в условиях дефицита времени и повышенного риска.
Военнослужащим гарантируется полное обеспечение на весь период службы. В него входят форма, питание и жильё, компенсация проезда, а также помощь в оформлении и восстановлении документов. Дополнительно предусмотрены круглосуточная поддержка и полный социальный пакет.
Ознакомиться с требованиями и условиями службы можно на официальном сайте Центра специальной подготовки «Витязь».
