Подмосковный центр спецподготовки «Витязь» оказывает помощь семьям бойцов СВО

19 августа 2026, 12:16

оригинал Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе рассказали о мерах поддержки, предусмотренных для семей военнослужащих. Помощь охватывает как детей бойцов, так и их взрослых родственников.