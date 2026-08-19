Подмосковный центр спецподготовки «Витязь» оказывает помощь семьям бойцов СВО
В Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе рассказали о мерах поддержки, предусмотренных для семей военнослужащих. Помощь охватывает как детей бойцов, так и их взрослых родственников.
Для детей военнослужащих предусмотрен ряд социальных льгот. В их числе — приоритетное зачисление в детские сады, бесплатное горячее питание, возможность посещать спортивные секции и получать льготные путевки в оздоровительные лагеря.
Взрослым членам семей также готовы оказать содействие. В частности, для них предусмотрены бесплатные юридические и психологические консультации, помощь в трудоустройстве, а также поддержка в решении текущих бытовых вопросов.
«Витязь» представляет собой профильный учебный центр Подмосковья, где проходят подготовку сотрудники силовых ведомств и частных охранных структур. В учреждении обучаются телохранители, инкассаторы, мобильные группы, спецназовцы и операторы беспилотных авиационных систем.
На базе центра также действуют программы переподготовки и повышения квалификации. Основной акцент в них сделан на огневой, тактической, медицинской и физической подготовке.
Кроме того, с 2023 года в «Витязе» работает единый пункт отбора кандидатов на контрактную службу в Московской области. Желающие заключить контракт могут пройти здесь все необходимые процедуры — от медицинского освидетельствования и оформления документов до начальной военной подготовки.
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