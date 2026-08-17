В Подмосковье оказывают всестороннюю поддержку военным-контрактникам

17 августа 2026, 12:06

оригинал Фото: медиасток.рф

В Московской области для военнослужащих, которые проходят службу по контракту в Вооруженных силах РФ, а также для членов их семей предусмотрено 75 мер социальной поддержки. Из них 32 действуют исключительно на региональном уровне.