В Подмосковье оказывают всестороннюю поддержку военным-контрактникам
В Московской области для военнослужащих, которые проходят службу по контракту в Вооруженных силах РФ, а также для членов их семей предусмотрено 75 мер социальной поддержки. Из них 32 действуют исключительно на региональном уровне.
Поддержка включает не только федеральные выплаты и единовременные денежные пособия. Контрактники могут получать дополнительные меры социальной защиты, предусмотренные в Подмосковье. Для иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, также есть получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.
Отдельный комплекс льгот действует для ветеранов боевых действий. Они имеют право бесплатно получать социальные услуги, а также проходить лечение и восстановление в трех специализированных реабилитационных центрах, расположенных на территории Московской области.
Информация обо всех доступных мерах поддержки опубликована на сайте уполномоченного по правам человека в Подмосковье. Ознакомиться с действующими льготами также можно с помощью специального навигатора на региональном портале государственных услуг.
Меры социальной поддержки распространяются и на семьи военнослужащих. Родственникам контрактников помогают с трудоустройством. Для детей военнослужащих предусмотрено бесплатное питание в образовательных организациях, а также первоочередное зачисление в детские сады. Кроме того, члены семей военнослужащих могут воспользоваться льготами при поступлении в высшие учебные заведения.
Отдельно предусмотрены выплаты непосредственно для военнослужащих. Размер ежемесячного денежного довольствия зависит от занимаемой должности. Для представителей рядового состава выплаты начинаются от 204 тысяч рублей в месяц, для сержантов — от 232 тысяч рублей, а для заместителей командиров взводов — от 242 тысяч рублей.
Помимо основного денежного довольствия, военнослужащим предусмотрены премиальные выплаты и другие поощрения за выполнение боевых задач.
Узнать подробнее об условиях заключения контракта и действующих мерах социальной поддержки можно на специализированном портале контракт.мо. Получить дополнительную консультацию можно также по телефону горячей линии: +7 (495) 990-77-77.
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