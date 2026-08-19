В Запорожской области суд приговорил к 11 годам украинского шпиона

19 августа 2026, 10:07

Фото: iStock/Yingko

Запорожский областной суд вынес приговор жителю села Благовещенка по делу о шпионаже. Гражданин Украины получил 11 лет лишения свободы в колонии. Об этом сообщает «Лента.ру».