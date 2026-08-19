В Запорожской области суд приговорил к 11 годам украинского шпиона
Запорожский областной суд вынес приговор жителю села Благовещенка по делу о шпионаже. Гражданин Украины получил 11 лет лишения свободы в колонии. Об этом сообщает «Лента.ру».
По версии следствия, после начала специальной военной операции мужчина поддерживал украинскую сторону и негативно относился к российским властям. В мае 2022 года его родственник, служивший в Вооруженных силах Украины, попросил собирать сведения о размещении российских подразделений в Каменско-Днепровском районе.
Следствие считает, что с мая по ноябрь 2022 года мужчина отправлял полученные сведения через мессенджер, заблокированный на территории России. Его задержали сотрудники ФСБ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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