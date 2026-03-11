Подмосковный центр «Витязь» объявил о наборе артиллеристов

11 марта 2026, 16:35

оригинал Фото: iStock/aapsky

Центр специальной подготовки «Витязь» объявил о наборе артиллеристов. Кандидатам предлагают обучение и службу в составе подразделений, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.