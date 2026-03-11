Подмосковный центр «Витязь» объявил о наборе артиллеристов
Центр специальной подготовки «Витязь» объявил о наборе артиллеристов. Кандидатам предлагают обучение и службу в составе подразделений, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.
В центре отмечают, что артиллерия остаётся одним из ключевых элементов на поле боя и нередко определяет исход военных операций. При этом наличие профильного опыта не является обязательным — необходимым навыкам кандидатов готовы обучить уже в процессе подготовки.
Претендовать на участие в программе могут граждане до 65 лет, готовые к службе в зоне СВО. Среди основных требований — желание обучаться, ответственность и умение работать в команде.
В рамках подготовки новобранцы пройдут обучение с нуля. Программа включает изучение тактики, управление артиллерийскими системами и огневую подготовку. Также участникам обещают полное государственное обеспечение, включая экипировку, питание и проживание.
В центре подчёркивают, что для военнослужащих предусмотрена поддержка, а также возможности дальнейшего профессионального роста.
Подробнее узнать о требованиях и предоставляемых льготах можно на сайте ЦСП «Витязь».
