Соцподдержка и выплаты: какие гарантии получают контрактники в Подмосковье

04 марта 2026, 12:37

оригинал Фото: iStock/Three Spots

В Московской области действует комплекс программ поддержки контрактников Вооружённых сил РФ и их семей. Сейчас в регионе предусмотрено 75 видов помощи, из них 32 реализуются исключительно на областном уровне. В числе мер — бесплатные социальные услуги для ветеранов и возможность пройти восстановление в одном из трёх крупнейших реабилитационных центров Подмосковья.