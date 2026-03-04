Соцподдержка и выплаты: какие гарантии получают контрактники в Подмосковье
В Московской области действует комплекс программ поддержки контрактников Вооружённых сил РФ и их семей. Сейчас в регионе предусмотрено 75 видов помощи, из них 32 реализуются исключительно на областном уровне. В числе мер — бесплатные социальные услуги для ветеранов и возможность пройти восстановление в одном из трёх крупнейших реабилитационных центров Подмосковья.
Военнослужащие, подписавшие контракт в регионе, получают федеральные выплаты, разовую материальную поддержку и социальные гарантии. Иностранные граждане, зачисленные в ВС РФ, могут оформить гражданство России в упрощённом и ускоренном порядке. Для членов семей предусмотрены отдельные меры: содействие в трудоустройстве при сокращении, приоритетное зачисление детей в детские сады, бесплатное школьное питание и преимущества при поступлении в крупнейшие вузы страны.
Ознакомиться с полным перечнем льгот можно на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Московской области. Для удобства пользователей на региональном портале госуслуг работает специальный навигационный сервис, позволяющий быстро найти необходимую информацию.
Также военным предоставляется денежное довольствие, размер которого зависит от должности и звания: рядовые получают от 204 тысяч рублей, сержанты — от 232 тысяч рублей, заместители командиров взводов — от 242 тысяч рублей. Также предусмотрены надбавки и премии за выполнение боевых задач, включая выплаты за уничтожение техники.
Подробности размещены на сайте контрактмо.рф. Задать интересующие вопросы можно по телефону +7 495 990-77-77.
