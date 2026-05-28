Подмосковный центр «Витязь» ведёт набор военных медиков на контрактную службу

28 мая 2026, 14:23

оригинал Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

В Центре специальной подготовки «Витязь» в Подмосковье объявили набор на контрактную службу в подразделения военной медицины. В корпус требуются хирурги, анестезиологи, терапевты, фельдшеры для работы на передовой, операционные и палатные медсестры, а также санитары, занимающиеся эвакуацией раненых и оказанием первой помощи.





Военные медики работают в условиях повышенной опасности и жесткого дефицита времени. От их действий зависят жизни военнослужащих и сохранение боеспособности подразделений. В обязанности специалистов входит оказание экстренной помощи, сопровождение раненых, участие в эвакуации, операциях и дальнейшем лечении.



Кроме того, в центре проходят курсы тактической медицины, где обучают навыкам оказания первой помощи в критических ситуациях, в том числе наложению жгута и остановке кровотечений.



