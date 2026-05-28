В России предложили строить типовые дома для инвалидов и участников СВО
В России стоит рассмотреть возможность запуска федерального пилотного проекта по строительству типовых индивидуальных домов для инвалидов и маломобильных граждан, в том числе участников СВО. С такой инициативой к министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину обратился депутат Госдумы от Новосибирска Александр Аксёненко.
По данным Om1 Новосибирск, инициатива направлена на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов, семей, воспитывающих детей с инвалидностью, а также участников специальной военной операции, получивших инвалидность.
«Особое значение данный вопрос имеет для участников специальной военной операции, получивших ранения, травмы, контузии или заболевания при исполнении воинского долга», — говорится в письме.
Аксёненко подчеркнул, что индивидуальный жилой дом, спроектированный с учётом потребностей маломобильных людей, позволит не адаптировать неподходящее жильё после его предоставления, а сразу создавать доступные и пригодные для проживания условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.