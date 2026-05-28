Как доставляют продукты и боеприпасы под огнём и какой новейший дрон появился у российских военных? Последние новости СВО на 28 мая
Российские подразделения продолжают наносить удары по технике, пунктам управления и маршрутам снабжения украинских формирований сразу на нескольких направлениях. На фоне массированных атак беспилотников и постоянной ротации сил противника особую роль начинают играть разведка, дроны-перехватчики и мобильные группы снабжения. Подробности — в материале «Радио 1».
Антенны и ретрансляторы «выдали» позиции ВСУ
Разведывательный расчет БПЛА группировки войск «Восток» обнаружил замаскированные позиции операторов беспилотной авиации украинских формирований в Запорожской области. Укрытия удалось выявить по выносным антеннам связи и ретрансляторам, которые использовались для управления беспилотниками.
После обнаружения координаты объектов оперативно передали артиллеристам. Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» нанесли удары с закрытых огневых позиций, применив осколочно-фугасные боеприпасы.
В результате ударов были уничтожены антенны, наземные станции управления и укрытия противника. Также ликвидирована живая сила украинских формирований, находившаяся на позициях. Управление и корректировка артиллерийским огнем велись при помощи штатных отечественных систем связи и беспилотных летательных аппаратов.
По сведениям Минобороны России, уничтожение пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ позволило снизить возможности противника по воздушной разведке и применению ударных дронов на этом участке фронта.
Доставка продуктов и боеприпасов под огнем
Военнослужащие инженерно-саперного полка 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» ежедневно занимаются разминированием дорог и доставкой грузов на передовые позиции на Ореховском направлении в Запорожской области.
Боеприпасы и продукты питания на линию боевого соприкосновения доставляются как наземным транспортом, так и при помощи БПЛА. Перед отправкой весь груз тщательно упаковывают, распределяют по коробкам и мешкам, после чего надежно закрепляют на транспорте.
Для доставки используют квадроциклы и мотоциклы. Военные объясняют выбор такой техники ее маневренностью и высокой скоростью, что особенно важно при движении по опасным маршрутам. Во время передвижения между транспортными средствами сохраняются необходимые интервалы.
Кроме того, в состав групп входят стрелки-дозорные, которые непрерывно следят за обстановкой и при необходимости первыми вступают в бой с противником. Доставка грузов осуществляется малыми группами на двух-трех единицах техники.
«Ланцеты» сорвали ротацию ВСУ
Операторы дронов группировки войск «Восток» в ходе воздушной разведки выявили маршруты выдвижения резервов и подвоза штурмовых групп украинских формирований на бронетехнике в Запорожской области.
После передачи координат по целям отработали расчеты ударных беспилотников. Операторы барражирующих боеприпасов «Ланцет» и FPV-дронов атаковали как стоящую в укрытиях технику, так и движущиеся машины противника.
Сообщается об уничтожении нескольких бронетранспортеров, боевых бронированных машин «Новатор» и «Козак», а также бронеавтомобилей HMMWV («Хамви») и бронетранспортеров М113 американского производства.
Фиксация поражений и управление ударами велись непрерывно с использованием штатных отечественных систем связи и управления. В результате ударов удалось сорвать ротацию и подвоз штурмовых групп украинских формирований, а находившаяся на технике живая сила была ликвидирована.
ВС РФ активно применят новейшие дроны-перехватчики «Елка»
Военнослужащие мобильных огневых групп 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» начали активно применять новейшие дроны-перехватчики «Елка» на Добропольском направлении.
Расчеты мобильных огневых групп круглосуточно противодействуют FPV-дронам и ударным коптерам ВСУ, прикрывая штурмовые подразделения, позиции артиллерии и маршруты перемещения техники.
Эффективность подразделений достигается за счет комплексного применения крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия с ночными и тепловизионными приборами, а также новых дронов-перехватчиков.
Особенность «Елки» заключается в отсутствии боевой части. Поражение цели осуществляется за счет кинетической энергии при прямом таране. Беспилотник оснащен встроенной системой искусственного интеллекта и способен действовать по принципу «выстрелил-забыл»: после захвата цели оператором дрон самостоятельно сопровождает и уничтожает вражеский БПЛА.
По данным военных, такая тактика позволяет значительно сократить потери личного состава и техники от ударов беспилотников ВСУ.
Экипажи БМП-2М «Бережок» завершают курс подготовки в зоне СВО
Экипажи БМП-2М «Бережок» мотострелкового полка 2-й гвардейской мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» завершают расширенный курс подготовки на полигонах в зоне проведения СВО.
Во время практических занятий особое внимание уделяется точности поражения целей. Военнослужащие отрабатывают стрельбу с закрытых позиций и ведение огня с ходу. Использование систем корректировки огня и захвата цели позволяет экипажам демонстрировать высокую точность даже на предельных дистанциях.
«Бережок» оснащен прибором ночного видения, благодаря чему экипажи эффективно работают как днем, так и ночью. Военные также совершенствуют навыки ведения наступательных и оборонительных действий.
Контроль уничтожения целей осуществляется расчетами БПЛА, передающими информацию в режиме реального времени. В подразделениях отмечают, что тренировки максимально приближены к реальной боевой обстановке и направлены на поддержание высокого уровня боеготовности.
Передовые отряды совместно с воздушной разведкой выявляют маршруты движения противника, его укрепления и огневые точки, после чего в работу вступают орудия боевых машин пехоты. Благодаря корректировке экипажи способны поражать цели на расстоянии в несколько километров, оставаясь незамеченными для противника.
Ночная атака беспилотников
Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 62 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в российском оборонном ведомстве.
Сообщается, что беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской и Тамбовской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Азовского моря.