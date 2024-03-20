Подоляк призвал к расширению атак на российское приграничье

Фото: РИА Новости/ Александр Кряжев
Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, призвал к большему количеству атак на российское приграничье, передает РИА Новости.
«Мне хотелось бы, чтобы масштабы были намного больше, чтобы было задействовано намного больше пограничных территорий Российской Федерации, для того чтобы Россия ощущала, что такое война в XXI столетии», — высказался Подоляк в разговоре с украинским журналистом Василием Головановым.
Он также хотел бы, чтобы жители российских приграничных регионов жили в бомбоубежищах и постоянно слышали звук сирен.
На прошлой неделе вооруженные силы Украины предприняли несколько попыток прорваться через российскую границу. В ночь на 12 марта украинские диверсанты после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях. Утром 12 марта были совершены еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в Курской области. 14 и 15 марта диверсанты вновь пытались зайти в приграничные районы. Все попытки были пресечены российскими ВС.
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Он также хотел бы, чтобы жители российских приграничных регионов жили в бомбоубежищах и постоянно слышали звук сирен.
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Ювелина Бернст