Въезд в ряд приграничных районов России закроют

Фото: РИА Новости/ Мирослав Ротарь
В ряд населенных пунктов Белгородской области будет ограничен въезд с 20 марта по соображениям безопасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Речь идет о таких населенных пунктах, как Козинка, Граподол, Глотово, Грайворон, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и Безымено.
На въезде туда будут поставлены посты, в которых будут находиться сотрудники МВД, Росгвардии, пограничной службы, Минобороны и администрации.
Кроме того, на этих территориях будет установлен особый порядок посещения своих жилых домов. Так, например, если местному жителю необходимо попасть в свой дом, чтобы подоить корову, ему обеспечат эту возможность в безопасное время.
Вечером 19 марта Минобороны сообщило о перехвате украинской ракеты комплекса Patriot над Белгородской областью, а также ракеты комплекса С-200 над Курской областью.
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На въезде туда будут поставлены посты, в которых будут находиться сотрудники МВД, Росгвардии, пограничной службы, Минобороны и администрации.
Вечером 19 марта Минобороны сообщило о перехвате украинской ракеты комплекса Patriot над Белгородской областью, а также ракеты комплекса С-200 над Курской областью.
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Ювелина Бернст