Ракеты Patriot и С-200 сбиты над Белгородской и Курской областями

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Министерство обороны России заявило о перехвате украинской ракеты комплекса Patriot над Белгородской областью, а также ракеты комплекса С-200 над Курской областью.
«Дежурными средствами ПВО уничтожена зенитная управляемая ракета С-200 над территорией Курской области, еще одна ракета зенитного ракетного комплекса Patriot уничтожена над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.
Там уточнили, что зенитная ракета С-200 была переоборудована для поражения наземных целей.
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Ювелина Бернст