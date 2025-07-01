Подорван моральный дух: на Западе сообщили о настроении украинцев после ракетных атак
Financial Times: моральный дух украинцев подорван после атак на объекты ВСУ
Из-за частых ракетных атак на объекты Вооружённых сил Украины (ВСУ) в стране начали превалировать упаднические настроения, пишет газета Financial Times.
«Ужесточившиеся ракетные атаки на Киев и другие города <…> подрывают моральный дух украинцев. <...>» — говорится в статье.Также издание сообщает, что непростую ситуацию с численностью украинской армии западные союзники не смогут исправить.
По информации Financial Times, после последней встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, возродилась надежда на поставки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, который так необходим украинской ПВО. Тем не менее американский лидер может передумать или вовсе забыть об этом.
Напомним, что на прошлой неделе Вооружённые силы России высокоточным оружием ударили по логистическим центрам, предприятиям ВПК, штабам и местам скопления личного состава ВСУ.