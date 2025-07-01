В Таганроге обломки беспилотника повредили стекла в жилом доме
В Таганроге из-за падения обломков беспилотника были повреждены стекла в жилом доме. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова в своем telegram-канале.
«В результате падения его обломков по адресу 7-я Садовая площадка, 12, были повреждены стекла в доме», — рассказала глава Таганрога.
Пострадавших в результате происшествия удалось избежать.
Ранее сообщалось о повреждении дома в хуторе Веселый Мясниковкого района Ростовской области. В здании находился инвалид колясочник.