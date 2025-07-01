В Таганроге обломки беспилотника повредили стекла в жилом доме

Фото: iStock/rancho_runner

В Таганроге из-за падения обломков беспилотника были повреждены стекла в жилом доме. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова в своем telegram-канале.



«В результате падения его обломков по адресу 7-я Садовая площадка, 12, были повреждены стекла в доме», — рассказала глава Таганрога.

Пострадавших в результате происшествия удалось избежать.

Ранее сообщалось о повреждении дома в хуторе Веселый Мясниковкого района Ростовской области. В здании находился инвалид колясочник.
Иван Мусатов

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