Офицер США Дэвис сообщил о хаосе в ВСУ из-за российского «оружия-невидимки»

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Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что планирующие авиабомбы ВС РФ серьезно подрывают боеспособность украинской армии. Об этом Дэвис сообщил в своем блоге на YouTube.
По словам отставного оружия, данный вид оружия практически невозможно заметить и устранить, по этой причине «оно продолжает вносить хаос». Дэвис отметил, что Запад до сих пор не может предложить способ борьбы с этими высокоточными боеприпасами.
Эксперт утверждает, что Киев не сможет разработать подобное вооружение в ближайшее время.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Эксперт утверждает, что Киев не сможет разработать подобное вооружение в ближайшее время.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова