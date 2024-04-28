Подполье сообщило об ударе ВС РФ по заводу и отелю наемников в Николаеве

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Российские войска атаковали Cудостроительный завод имени 61 коммунара в Николаеве и гостиницу для англоговорящих наемников, передает РИА Новости со слов координатора николаевской подпольной организации Сергея Лебедева.
По его словам, на объекте жили и тренировались морские пехотинцы. Там же собирали беспилотники. Еще один теракт произошел в гостинице, где остановились более 20 англоговорящих иностранных наемников.
Лебедев также сообщил о неоднократных взрывах в Николаевском речном порту. По данным подпольщиков, месяц назад там проходили разгрузочно-погрузочные работы и была зафиксирована большая процессия грузовых автомобилей.
27 апреля, по словам координатора николаевского подполья, российские войска атаковали сосредоточение украинских войск в поселке Молодежное Херсонской области. В Белозерске было совершено нападение на магазин с бойцами украинской армии.
В тот же день, по словам Лебедева, российские войска атаковали периметр электроподстанции в поселке городского типа Боровая Харьковской области.
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Лебедев также сообщил о неоднократных взрывах в Николаевском речном порту. По данным подпольщиков, месяц назад там проходили разгрузочно-погрузочные работы и была зафиксирована большая процессия грузовых автомобилей.
27 апреля, по словам координатора николаевского подполья, российские войска атаковали сосредоточение украинских войск в поселке Молодежное Херсонской области. В Белозерске было совершено нападение на магазин с бойцами украинской армии.
В тот же день, по словам Лебедева, российские войска атаковали периметр электроподстанции в поселке городского типа Боровая Харьковской области.
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Александр Климов