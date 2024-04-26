ВСУ обстреляли Белгородскую область

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраину села Прилесье в Краснояружском районе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, в результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал. В то же время были повреждены линии электропередач, без света остались села Прилесье, Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка.
Ранее, в ночь на пятницу, 26 апреля, стало известно, что ВСУ предприняли попытку атаковать Белгородскую область из реактивной системы залпового огня «Ольха». Министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО перехватили два снаряда реактивной системы над приграничным регионом.
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«Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ», – подчеркнул Гладков.
Ранее, в ночь на пятницу, 26 апреля, стало известно, что ВСУ предприняли попытку атаковать Белгородскую область из реактивной системы залпового огня «Ольха». Министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО перехватили два снаряда реактивной системы над приграничным регионом.
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Александр Климов