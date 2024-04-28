В Николаеве прогремели взрывы

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В городе Николаев на юге Украины произошел взрыв, передает «24-й канал».
«Около 04:00 утра (совпадает с мск) 28 апреля на юге объявили тревогу. Уже через полчаса жители Николаева услышали взрывы», – сказано в сообщении.
Какие-либо подробности на данный момент неизвестны.
Мэр города Александр Сенкевич подтвердил факт взрыва в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел в Херсоне, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Где именно произошел взрыв, не уточнялось.
Также сообщалось о повреждении энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины. По данным местных властей, с утра 27 апреля в Кривом Роге были зафиксированы перебои с водой.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов