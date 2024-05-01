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Подполье: Украинские военные ведут себя в Херсоне как трусы

01 мая 2024, 17:43
Фото: istockphoto/Yuliia Bukovska

Фото: istockphoto/Yuliia Bukovska

Украинские военные ведут себя в подконтрольном им Херсоне «как последние трусы». Они прячутся за спинами мирного населения и запускают ударные беспилотники с крыш жилых домов.


Об этом написали в своём телеграм-канале участники подпольной организации сопротивления «Свободный Херсон». В сообщении говорится, что боевики ВСУ терроризируют жителей города. В одном из районов Херсона военные не подпускают мирных граждан к набору привезённой воды до тех пор, пока до отказа не заполнят свою тару. Из-за этого многим горожанам воды просто не хватает.

Военнослужащие ВСУ всё чаще используют для запуска дронов крыши многоквартирных домов, прикрываясь тем самым мирным населением. Подпольщики также рассказали, что в ближайшее время в Херсон должна прибыть большая группа сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), которые будут «паковать» всех подряд и отправлять на фронт. Горожанам рекомендуется не открывать двери незнакомым людям и без надобности не выходить на улицу.

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#военные
#сво
#всу
#херсон
Россия сбивает тайно поставленные американские бомбы c помощью РЭБ — BI
01 мая 2024, 18:48

Фото: iStock/vadimrysev

Российская армия сбивает американские бомбы при помощи средств радиолокационной борьбы.
Об этом сообщает Business Insider. Как заявил представитель Пентагона, разобранный и переданный Украине сбитый боеприпас стал последним, который потерпел неудачу в бою.

В свою очередь замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант отметил, что новая версия высокоточного оружия США не смогла поразить российские цели отчасти из-за успешной работы РЭБ.

Ранее украинская армия попыталась атаковать Крым, выпустив в сторону полуострова ряд американских ракет ATACMS.

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#россия
#сша
#украина
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РВ: Скоро Армия России войдёт в Часов Яр
01 мая 2024, 18:30

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская армия активизировала свое движение к стратегически важному городу Часов Яр, пишет Telegram-канал «Русская Весна» со ссылкой на BILD.
Отмечается, что военные РФ используют тактику двойного удара, нацеливаясь на микрорайон «Канал» с востока и окружая город с севера и юга через населенные пункты Богдановка и Ивановское (Красное). Силы обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сосредотачиваются в центре и на севере города.

По данным издания, российским вооруженным силам удалось преодолеть канал Северский Донец — Донбасс в 1 километре к юго-востоку от Часов Яра. Эксперт по военным вопросам Юлиан Рёпке считает, что теперь лишь вопрос времени, когда они войдут в город с востока или с юга.

«Российские силы форсировали канал в Часов Яре в 1 км юго-восточнее города. Теперь это лишь вопрос времени, когда они войдут в город с востока или с юга», — пишет Рёпке.
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ВС РФ возвели российский флаг над Работино
01 мая 2024, 18:10

Фото: iStock/macky_ch

Российские военные подняли флаг над селом Работино, пишет РИА Новости.
Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Накануне он сообщал, что Работино находится под полным контролем российской армии. На этом участке фронте в последнее время между ВС РФ и ВСУ проходили ожесточённые бои.

Ранее участники подпольной организации сопротивления «Свободный Херсон» рассказали, что украинские военнослужащие ведут себя в подконтрольном им Херсоне «как последние трусы».

Они прячутся за спинами мирных граждан и запускают ударные БПЛА с крыш жилых домов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Forbes: 47-я бригада ВСУ потеряла сотни солдат и 40 МБП Bradley
01 мая 2024, 18:09

Фото: istockphoto/Leestat

Военный аналитик журнала Forbes Дэвид Экс сообщил, что 47-я механизированная бригада Украины понесла серьезные потери: сотни солдат, около 40 боевых машин М-2 и пять танков М-1 Abrams.
Экс отметил, что бригада пережила тяжелые боевые действия и находится в неотложной потребности в отдыхе. Однако, несмотря на это, командование Вооруженных Сил Украины отправило ее на сложные задачи после провала обороны у села Очеретино в Донецкой Народной Республике.

«Цена, понесенная примерно двумя тысячами солдатами 47-й механизированной бригады, была огромной. Бригада остро нуждается в отдыхе, перезагрузке и реорганизации», — подчеркнул обозреватель.
По его словам, командование бригады эвакуировало выжившую технику с передовой, опасаясь атак российских беспилотников.

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Западные союзники разрешили Киеву бить по территории РФ
Глава МИД Латвии: Некоторые страны разрешили Украине бить по территории РФ
01 мая 2024, 17:21

Фото: iStock/bpawesome

Некоторые союзники Киева передали ВСУ оружие и разрешили наносить им удары по территории РФ, с таким заявлением выступила глава МИД Латвии Байба Браже, её слова приводит «Страна.ua».
Напомним, Соединённые Штаты Америки передали Киеву более сотни дальнобойных ракет ATACMS. Однако, их Украине разрешили использовать только в пределах территории своей страны.

«Уже сейчас есть страны, предоставившие Украине оружие без подобных ограничений. Конечно, не всё объявляется публично, и даже лучше не говорить это вслух до поры до времени», — заявила Браже в ходе своего визита в Киев.

К тому же, издание Khaleej утверждает, что Североатлантический альянс может ввести свои войска на Украину, если дела Киева будут совсем плохи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#латвия
#оружие
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Испанский генерал Питарч: Помощь Запада не поможет Киеву остановить войска РФ
01 мая 2024, 16:19

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Украина не сможет остановить войска Вооружённых сил России даже после получения помощи от западных союзников. Об этом заявил генерал-лейтенант армии Испании в отставке Педро Питарч.
В своей статье для издания ABC он написал, что поддержка Запада могла бы послужить для временного сдерживания или замедления продвижения российских войск, а также для проведения каких-то показательных акций или демонстраций. Однако даже при наличии помощи от союзников слабо верится, что ВСУ смогут остановить весенне-летнее наступление армии России, считает отставной военный.

По мнению Питарча, одобрение пакета военной и финансовой помощи Украине со стороны американского Конгресса положительно скажется на оперативно-тактических возможностях ВСУ, однако даже это вряд ли позволит украинским войскам перейти в наступление.

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На Западе рассказали, как Россия вызвала ужас в окопах ВСУ
Monde: планирующие бомбы переломят украинский конфликт
01 мая 2024, 16:15

Фото: iStock/aapsky

Использование планирующих бомб, которые наносят сеют ужас среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), может изменить ход конфликта в пользу Москвы, пишет французская газета Monde со ссылкой на украинского офицера по имени Егор Сахар.
По его словам, такие боеприпасы способны полностью уничтожать различные позиции ВСУ, одним ударом разрушая здания и сооружения.

В статье отмечается, что планирующие бомбы, о которых говорит Егор Сахар, играли ключевую роль в конфликте и продолжают вызывать ужас в украинских окопах. Многие наблюдатели считают их оружием, которое может изменить баланс сил в пользу Москвы.

Российская авиация использует авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции в зоне операции на востоке Украины. Это позволяет боевым самолетам атаковать укрепленные позиции, избегая огня зенитных ракетных систем.

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Стало известно об опасном желании НАТО на Украине
Khaleej: альянс может непосредственно вступить в конфликт из-за поражения Украины
01 мая 2024, 15:36

Фото: iStock/VanderWolf-Images

НАТО может открыто вступить в конфликт, чтобы попытаться спасти Украину от поражения, пишет Khaleej.
По данным издания, на Западе считают, что это крайне опасный манёвр для безопасности всего европейского континента. Добавляется, что США продолжают поддерживать Украину, несмотря на отсутствие признаков победы. При этом НАТО больше говорит о намерении оказывать помощь, чем делает.

Отмечается, что большинство западных стран и военных аналитиков утверждают, что очередной пакет военной помощи Киеву не станет волшебным решением.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала СВО украинская армия потеряла почти полмиллиона человек. Он напомнил, что ВС РФ освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

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#нато
#украина
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Эксперт назвал последствия поставки F-16 Украине Западом
Эксперт Кошкин: поставка Киеву F-16 лишь затянет конфликт
01 мая 2024, 15:11

Фото: iStock/Milous

Поставки Киеву западных истребителей F-16 затянут конфликт, пишет «Лента.ру».
Об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт Андрей Кошкин. По его словам, чтобы повлиять на ход конфликта, Киеву нужно не менее 200 истребителей, аэродромы и обслуживающий технику персонал.

Поскольку таких возможностей у Вооруженных сил Украины нет, американские F-16 не смогут существенно повлиять на ход конфликта.

Ранее сотрудник воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что Киев готов взять даже неисправные истребители F-16. Незадолго до этого президента Незалежной Владимира Зеленского уличили во лжи о положении украинских боевиков на фронте.

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#сша
#истребитель
#истребитель f-16
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