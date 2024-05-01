Подполье: Украинские военные ведут себя в Херсоне как трусы

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Украинские военные ведут себя в подконтрольном им Херсоне «как последние трусы». Они прячутся за спинами мирного населения и запускают ударные беспилотники с крыш жилых домов.
Об этом написали в своём телеграм-канале участники подпольной организации сопротивления «Свободный Херсон». В сообщении говорится, что боевики ВСУ терроризируют жителей города. В одном из районов Херсона военные не подпускают мирных граждан к набору привезённой воды до тех пор, пока до отказа не заполнят свою тару. Из-за этого многим горожанам воды просто не хватает.
Военнослужащие ВСУ всё чаще используют для запуска дронов крыши многоквартирных домов, прикрываясь тем самым мирным населением. Подпольщики также рассказали, что в ближайшее время в Херсон должна прибыть большая группа сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), которые будут «паковать» всех подряд и отправлять на фронт. Горожанам рекомендуется не открывать двери незнакомым людям и без надобности не выходить на улицу.
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Александр Бойцов