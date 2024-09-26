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Неподалеку от аэродрома в Хмельницкой области прогремели мощные взрывы

«Телеграф»: в Хмельницкой области, где расположен аэродром, прогремели взрывы
26 сентября 2024, 08:41
Фото: istock/Oleksiy Samsonov

Фото: istock/Oleksiy Samsonov

В Хмельницкой области в городе Староконстантинов прогремели взрывы. Об этом пишет украинское издание «Телеграф».
Украинские СМИ всю ночь информировали о взрывах в различных регионах страны. В частности, в Киеве произошло не менее пяти взрывов.

Сообщается, что на окраине города расположен военный аэродром. Местные паблики пишут о громких звуках. Кроме того, стало известно, что в Хмельницкой области звучит сигнал воздушной тревоги.



Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 7 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Над Орловской областью сбили вражеский беспилотник
26 сентября 2024, 08:23

Фото: iStock/NiseriN

Украинский БПЛА был сбит ночью над Орловской областью. Об этом проинформировал губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью отражена очередная вражеская атака – над Орловской областью сбит один БПЛА», — сообщил он.

По его словам, оперативные службы работают на месте происшествия. Помимо этого, губернатор выразил благодарность российским военным за то, что они сдерживают атаки противника ночью и днем.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 7 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Журналистка France24 выпустила материал о незаконной поездке в Курскую область
26 сентября 2024, 08:03

Фото: iStock/N-sky

Кэтрин Норрис Трент, журналистка французского телеканала France24, незаконно побывала в Курской области и выпустила материал о поездке, который появился на сайте. Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что её и небольшую группу журналистов сопровождали военные Вооруженных сил Украины, которые помогли пересечь им границу России и побывать в нескольких деревнях Курской области. Помимо этого, телеканал опубликовал видеоматериал, которы был снят под Курском.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

Стало известно, за счет чего держится украинский гарнизон в Угледаре. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над тремя регионами РФ 7 БПЛА ВСУ
26 сентября 2024, 07:51

Фото: iStock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 7 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Четыре вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области, один над территорией Курской и два над территорией Брянской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Подразделения Вооруженных сил Украины, которые обороняют Угледар, не знают что происходит рядом, потому что находятся в информационном вакууме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Киеве прогремели взрывы
«Общественное»: в Киеве на фоне воздушной тревоги гремят новые взрывы
26 сентября 2024, 07:27

Фото: iStock/Olena Lialina

На Украине в Киеве гремят новые взрывы. Об этом информирует украинский телеканал «Общественное».
Помимо этого, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в городе была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в городской военной администрации отметили, что в Киеве работает ПВО.

«В Киеве снова звучат взрывы», — указано в сообщении.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

Ранее стало известно, за счет чего держится украинский гарнизон в Угледаре. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, за счет чего держится украинский гарнизон в Угледаре
Офицер: украинский гарнизон в Угледаре держится за счет информационного голода
26 сентября 2024, 06:59

Фото: istock/Olha Romaniuk

Подразделения Вооруженных сил Украины, которые обороняют Угледар, не знают что происходит рядом, потому что находятся в информационном вакууме. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на военного РФ.
Российский офицер с позывным Витязь, участвующий в освобождении города, отметил, что сейчас идут активные наступательные действия.

«Выявляем цели, отрабатываем минометной и ствольной артиллерией, поражаем FPV-дронами», — рассказал он.

Военный пояснил, что у боевиков Вооруженных сил Украины по всему городу расположены оборудованные наблюдательные посты. По его словам, на каждом из них находятся по 2 — 4 человека. Российские бойцы уничтожают их точечно, потому что ВСУ достаточно 5 — 7 минут, чтобы обнаружить технику Армии России.

«ВСУ пытаются удержаться в городе в том числе из-за информационного вакуума. Пленные пошли только после того, как мы общими усилиями совместно с соседними подразделениями начали сбрасывать листовки. До этого те и не в курсе были, что происходит в километре», — поделился офицер.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Алаудинов рассказал об «очень тяжелом» состоянии ВСУ
26 сентября 2024, 05:50

Фото: Минобороны РФ

Генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», сообщил о значительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении.
В своем Telegram-канале он отметил, что российские бойцы подбили бронетранспортер М113, несколько пикапов и минометов противника.

«За сегодня наши ребята подбили один М113, в общей сложности — три пикапа, одно орудие и пару минометов», — сообщил Алаудинов. Он добавил, что на некоторых участках фронта противник находится в «очень тяжелом состоянии» и начинает покидать свои позиции.
Командир спецназа «Ахмат» также подчеркнул, что попытки украинских войск улучшить свои позиции и занять стратегически важные высоты в Курской области терпят неудачу на участках, контролируемых его бойцами. Ранее Алаудинов заявил о возведении эшелонированной обороны в этом регионе, отмечая, что противник осознает отсутствие перспектив для дальнейшего продвижения, учитывая сильные укрепления российских войск.

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Декларацию G7 о восстановлении Украины поддержали 30 стран-членов ООН
26 сентября 2024, 05:15

Фото: istockphoto/SanderStock

Примерно 30 стран из 193 членов ООН поддержали декларацию G7, касающуюся восстановления Украины, сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ Белого дома.
В заявлении подчеркивается, что президент США Джо Байден объявит о том, что более 30 стран и Европейский Союз присоединились к этой исторической декларации. Подписанты согласились продолжать работу над предоставлением Украине кредита в размере $50 миллиардов до конца 2024 года.

Кроме того, стало известно, что США выделят более $700 миллионов на разминирование территорий и ремонт энергосистемы Украины. Это финансовая помощь станет частью усилий международного сообщества по восстановлению страны после конфликтов и поддержанию ее устойчивости.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена выразила обеспокоенность тем, что план Киева по победе в войне против России не имеет всеобъемлющей стратегии. Данный план рассматривается как «переупакованная просьба» о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на использование ракет дальнего действия.

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США «не впечатлены» «планом победы» Украины перед встречей Байдена и Зеленского
26 сентября 2024, 03:27

Администрация президента США Джо Байдена выразила обеспокоенность тем, что план Киева по победе в войне против России не имеет всеобъемлющей стратегии.
Как сообщает Wall Street Journal, данный план рассматривается как «переупакованная просьба» о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на использование ракет дальнего действия.

На протяжении нескольких месяцев украинский президент Владимир Зеленский утверждал, что этот план является основой для победы над Россией. В четверг он собирается представить детали плана президенту Байдену во время встречи в Белом доме.

Высокопоставленные чиновники США и Европейского Союза, знакомые с набросками плана, считают, что он не предлагает четкого пути к победе Украины, особенно в свете неуклонного успеха российской армии на поле боя. Оба государства надеялись на единство в выборе дальнейшего пути, однако сейчас они оказались на решающем этапе военного конфликта без общего видения.

За кулисами Зеленский выдвигает максималистские предложения, надеясь, что США и их союзники предоставят Киеву все запрашиваемые ресурсы. Текущее состояние украинских рамок разочаровало высокопоставленных помощников Байдена, которые ожидали услышать что-то конкретное, что администрация могла бы поддержать, учитывая, что до окончания срока ее полномочий осталось всего четыре месяца.

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Наступление России на Донбассе: офицер ВСУ раскрыл правду о ситуации на фронте
Офицер ВСУ: Критическая ситуация на Донбассе из-за наступления российской армии
26 сентября 2024, 03:23

Офицер Вооруженных сил Украины, находящийся на Покровском направлении, заявил о критической ситуации на Донбассе в условиях наступления российской армии на Покровск и Угледар.
По его словам, если руководство Украины не примет срочные меры по отправке резервов, последствия для ВСУ могут быть катастрофическими. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Если в ближайшее время наше руководство не будет принимать меры, не привезет на эти направления резервы, то будет все очень печально, потому что противник имеет преимущество в сотни раз как по боекомплектам, так и по людям, и по дронам», — отметил офицер штаба управления 3 батальона 68 Отдельной егерской бригады с позывным «Боксер».
По его словам, на Донбассе у ВСУ критически не хватает людей и боеприпасов. Он выразил опасения, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации российские войска могут выйти на границы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

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#всу
#вс рф
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