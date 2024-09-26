Неподалеку от аэродрома в Хмельницкой области прогремели мощные взрывы

Фото: istock/Oleksiy Samsonov
В Хмельницкой области в городе Староконстантинов прогремели взрывы. Об этом пишет украинское издание «Телеграф».
Украинские СМИ всю ночь информировали о взрывах в различных регионах страны. В частности, в Киеве произошло не менее пяти взрывов.
Сообщается, что на окраине города расположен военный аэродром. Местные паблики пишут о громких звуках. Кроме того, стало известно, что в Хмельницкой области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 7 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сообщается, что на окраине города расположен военный аэродром. Местные паблики пишут о громких звуках. Кроме того, стало известно, что в Хмельницкой области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 7 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова