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Подполье заявило об изнасилованиях выпускниц медвузов бойцами ВСУ

Лебедев: бойцы ВСУ насилуют мобилизованных выпускниц харьковского вуза
Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Украинские боевики насилуют выпускниц харьковского медицинского вуза на всей линии фронта. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.


По словам подпольщика, опрошенные им девушки и их родители в шоке из-за того, что выпускницы медицинских вузов являются военнообязанными. Уточняется, что после призыва в армию их распределяют по частям в качестве военных медиков и санитарных инструкторов.

Лебедев пояснил, что по всей линии боевого соприкосновения девушки подвергаются сексуальному насилию. Некоторые из них становятся любовницами офицеров, чтобы получить защиту от простых бойцов ВСУ, заключил координатор подполья.

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Медведев объяснил, как быстро закончить конфликт на Украине
Медведев: конфликт завершится без издержек, если НАТО перестанет его раздувать
23 ноября 2024, 10:14

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Вооруженный конфликт на Украине завершится без издержек для всего мира, если НАТО перестанет его раздувать. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya сообщил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, если Североатлантический альянс (НАТО) «встанет на реальную почву, то этот конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества».

Так зампред Совбеза РФ прокомментировал вопрос о реальности применения ядерного оружия в ходе конфликта на Украине. Слова Медведева прозвучали на фоне применения баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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Египетский генерал аль-Халаби назвал удар «Орешником» четким посланием Путина
23 ноября 2024, 09:31

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Применение Москвой гиперзвуковых ракетных систем средней дальности «Орешник» на Украине является четким посланием российского лидера Владимира Путина странам коллективного Запада, которое свидетельствует о наличии на вооружении у РФ передового ракетного комплекса. Об этом сообщил РИА Новости отставной генерал-майор ВВС египетского генерального штаба и советник при Военной академии высших и стратегических исследований Египта Хишам аль-Халаби.
По словам генерала, поставки Киеву дальнобойных ракет сильнее повредят Украине и Европе. Аль-Халаби также отметил эффективность российских средств ПВО против западных ракет.

У Украины и Европейского союза нет систем и особых средств противовоздушной обороны для отражения гиперзвуковых ракет, которыми располагает ​Москва.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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Психологическая помощь и уникальные технологии: как участники СВО проходят реабилитацию в Подмосковье
В Подмосковье участникам СВО оказывают психологическую помощь
23 ноября 2024, 09:00

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева заявляла о необходимости выработки единого комплексного подхода в рамках психологической помощи для участников спецоперации.
В Подмосковье одним из флагманов реабилитации военных считается «Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». О том, какая работа проводится с участниками спецоперации рассказала заместитель директора центра Анна Фомина в эфире «Радио 1».
«Мы принимаем на реабилитацию участников СВО с января 2023 года. Мы готовились к этому и сейчас за эти вот почти уже два года отработана четкая позиция, как именно мы должны проводить диагностику и оказывать психологическую и психотерапевтическую помощь нашим бойцам», — рассказала Фомина.

Она отметила, что при поступлении раненого бойца осматривает психолог и психотерапевт на предмет наличия посттравматического стрессового расстройства. Многие бойцы жалуются на плохой сон, тревожные мысли, ухудшение памяти и невозможность сконцентрироваться на каком-то деле. В центре реабилитации военные находятся от одного до трех месяцев.

Фомина рассказала, что в центре сейчас работает профессор, член-корреспондент академии медицинских наук Зураб Кекелидзе, который ранее возглавлял центр психиатрии и наркологии имени Сербского и является специалистом в психиатрии, психотерапии и психологии чрезвычайных ситуаций.

«Мы активно используем и кабинет релаксации, где у ребят есть возможность слушать голос психолога, проводить интерактивный диалог с ним. У нас есть программно-акустический резонансный комплекс, 30 минут сеанса на этом аппарате заменяет 8 часов сна. Мы используем уникальную технологию, которая называется биоакустическая коррекция головного мозга», — отметила специалист.

Эта технология эффективна при контузии головного мозга. Благодаря биоакустическому воздействию можно провести гармонизацию биоэлектрической работы мозга, пояснила Фомина.

Сотрудники «Центра социально-медицинской реабилитации «Ясенки» активно делятся своими разработками по психотерапевтической и психологической поддержке бойцов с другими регионами, где подобные заведения только начинают свою работу. По словам Фоминой, без восстановления психологического равновесия невозможно достичь и физического равновесия.

Эксперт также рассказала, что в Сергиевом Посаде открылся новый «Семейный центр имени А.И. Мещерякова». С 16 декабря он начнет принимать бойцов спецоперации, которые имеют проблемы со зрением и слухом.

В России разработан целый комплекс мер для поддержки действующих бойцов СВО и их семей, а также демобилизованных из ВС РФ военных. Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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В Кремле высказались о новой мобилизации в России
Песков: речи о проведении в России мобилизации не ведется
23 ноября 2024, 08:08

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

В России не обсуждается вопрос о проведении мобилизации. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«О мобилизации речи никакой не ведется», — отметил официальный представитель Кремля.

21 сентября 2022 года в РФ была объявлена частичная мобилизация. Были призваны свыше 300 тысяч россиян. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ее завершении и выполнении всех поставленных задач.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#мобилизация
#дмитрий песков
#россия
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Стало известно о переброске элитных частей ВСУ в Часов Яр
ТАСС: ВСУ перебросили элитные части в Часов Яр
23 ноября 2024, 07:58

Фото: iStock/Olena_Z

Командование ВСУ решило перебросить элитные части в Часов Яр в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Отмечается, что средства объективного контроля зафиксировали переброску резервов украинских войск в Часов Яр. Через время появилась информация о том, что это военные одного из элитных подразделений ВСУ.

По данным источника, в настоящее время украинское командование пытается заводить «элитников» малыми группами в промзону огнеупорного завода. Он выразил мнение, что возможно, ВСУ хотят усилить оборону опорного пункта.

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#контракт
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Байден после удара «Орешника» обратился к Макрону по поводу Украины
23 ноября 2024, 07:46

Фото: iStock/Delpixart

Президент США Джо Байден обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном последние события конфликта на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Уточняется, что телефонный разговор глав государств состоялся после испытания российской ракетной системы «Орешник». В сообщении ведомства также говорится о том, что Байден и Макрон обсудили конфликт на Ближнем Востоке, в том числе и усилия по достижению сделки о прекращении огня в Ливане.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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#конфликт
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На Украине начали разрабатывать новый контракт с ВСУ для молодежи
23 ноября 2024, 02:54

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Украинские власти приступили к разработке нового вида контракта с Вооруженными силами Украины (ВСУ) для граждан, не достигших мобилизационного возраста. Об этом сообщила местная газета NV.
Отмечается, что с 18 лет молодые люди могут добровольно идти на службу. В публикации подчеркивается, что такие контракты могут быть заключены на добровольной основе, что обеспечивает ограниченный срок службы и значительную поддержку.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизация на Украине недостаточна. По его словам, обновление бригад идет медленно, армия на востоке истощена и требует ротации.

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#украина
#всу
#владимир зеленский
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Жмайло: РФ может нанести удар «Орешником» по центру Киева
22 ноября 2024, 22:21

Фото: iStock/ DmyTo

Директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что военнослужащие России могут нанести удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по центру Киева.
«Такие возможности есть, и наше руководство к этому готово. Готовы ли они так идти ва-банк? Я думаю, что после этого (...) «Орешника» они возьмут паузу, чтобы на дипломатическом поле пережимать наших западных партнеров», — обратил внимание Дмитрий Жмайло.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал Верховную раду и иностранные посольства, поскольку они перестали работать на фоне угрозы воздушной атаки.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин в четверг, 21 ноября, выступил со специальным обращением в связи с ударами ВСУ по российской территории. Он рассказал, что ВС РФ нанесли удар по одному из промышленных объектов в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

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#россия
#украина
#сво
#киев
#орешник
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ПВО сбила пять беспилотников над Белгородской и Курской областями
22 ноября 2024, 21:45

Фото: iStock/Zeferli

Дежурные средства ПВО сбили пять беспилотников в небе на Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что 22 ноября в период с 20:00 до 21:10 мск была предотвращена попытка ВСУ совершить теракт на территории России с применением беспилотников самолётного типа.

Так, средства ПВО сбили четыре украинских дрона над Белгородской областью и ещё один – над Курской.

Также в пятницу в сводке ведомства говорилось, что за минувшую неделю ПВО сбили пять оперативно-тактических ракет ATACMS, две крылатые ракеты Storm Shadow и 642 беспилотника.

Ранее в этот день сообщалось, что российский сапёр одним выстрелом уничтожил гексакоптер ВСУ «Баба Яга».

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#всу
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#курская область
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