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Украинские боевики насилуют выпускниц харьковского медицинского вуза на всей линии фронта. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
По словам подпольщика, опрошенные им девушки и их родители в шоке из-за того, что выпускницы медицинских вузов являются военнообязанными. Уточняется, что после призыва в армию их распределяют по частям в качестве военных медиков и санитарных инструкторов.
Лебедев пояснил, что по всей линии боевого соприкосновения девушки подвергаются сексуальному насилию. Некоторые из них становятся любовницами офицеров, чтобы получить защиту от простых бойцов ВСУ, заключил координатор подполья.
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