Стало известно о переброске элитных частей ВСУ в Часов Яр

Фото: iStock/Olena_Z
Командование ВСУ решило перебросить элитные части в Часов Яр в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Отмечается, что средства объективного контроля зафиксировали переброску резервов украинских войск в Часов Яр. Через время появилась информация о том, что это военные одного из элитных подразделений ВСУ.
По данным источника, в настоящее время украинское командование пытается заводить «элитников» малыми группами в промзону огнеупорного завода. Он выразил мнение, что возможно, ВСУ хотят усилить оборону опорного пункта.
Читайте также:
Байден после удара «Орешника» обратился к Макрону по поводу Украины
На Украине начали разрабатывать новый контракт с ВСУ для молодежи
Зеленский раскритиковал Раду и посольства за отказ работать на фоне угрозы атаки
Екатерина Коршунова