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Украинские власти приступили к разработке нового вида контракта с Вооруженными силами Украины (ВСУ) для граждан, не достигших мобилизационного возраста. Об этом сообщила местная газета NV.
Отмечается, что с 18 лет молодые люди могут добровольно идти на службу. В публикации подчеркивается, что такие контракты могут быть заключены на добровольной основе, что обеспечивает ограниченный срок службы и значительную поддержку.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизация на Украине недостаточна. По его словам, обновление бригад идет медленно, армия на востоке истощена и требует ротации.
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Александр Климов