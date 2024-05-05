Подполковник Дэвис: ВС РФ вышли на территории, где у ВСУ по сути нет обороны

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Российские войска вышли на территории, где у Вооружённых сил Украины практически нет оборонительных укреплений. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
В эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive отставной военный указал, что российская армия успешно преодолела хорошо подготовленные и защищённые линии обороны ВСУ. Украинцы укрепляли и совершенствовали их ещё с 2014 года. Пройдя этот рубеж, российские войска вышли на оперативный простор и могут относительно легко продвигаться вперёд, а ВСУ просто не в состоянии их остановить, считает эксперт.
Ранее иностранные СМИ со ссылкой на украинских военных и чиновников сообщали, что Украина испытывает серьёзные трудности с возведением оборонительных сооружений из-за дефицита техники и бюрократических проволочек. Известно, что украинские солдаты на передовой вынуждены одновременно сражаться и рыть окопы.
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Александр Бойцов