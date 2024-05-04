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Подполковник Дэвис: На переговорах с Москвой Киев откажется от части территорий

04 мая 2024, 14:24
Фото: istockphoto/Silent_GOS

Фото: istockphoto/Silent_GOS

В ходе потенциальных переговоров с Россией Украине придётся отказаться от претензий на некоторые территории. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.


В эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive он заявил, что такой отказ от своих притязаний на часть утраченных земель неизбежен для Киева. В ответ на это украинские власти смогут контролировать часть своей страны и им больше не придётся терять свои территории и своих солдат, сказал американский военный. Но всё это возможно только в том случае, если они сядут за стол переговоров, добавил он.

Дэвис подчеркнул, что условия мирных соглашений будут совсем не такими, какими их желал бы видеть Киев. Однако если не начать переговоры, то Украину ждут ещё более масштабные разрушения. Отставной офицер также отметил, что у ВСУ нет шансов удержать линию обороны, и, тем более, не приходится говорить о новом наступлении.

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#украина
МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского
04 мая 2024, 15:37

Фото: сайт Коемля

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Указано, что он разыскивается по уголовной статье.
Информация об этом появилась в базе розыска МВД. В соответствующей карточке указаны дата рождения Зеленского — 25.01.1978, а также место рождения — город Кривой Рог Днепропетровской области. По какой именно статье Уголовного кодекса объявлен в розыск украинский президент, не уточняется.

Ранее российское МВД объявило в розыск бывшего главу министерства юстиции Украины и экс-члена Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Павла Петренко, принявшего преступное решение о начале «антитеррористической операции» на территории Донбасса, командующего ВВС Украины Николая Олещука, главу Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова и других киевских чиновников, военных и силовиков.

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Российским подразделениям за неделю сдались в плен 14 украинских военных
04 мая 2024, 14:58

Фото: iStock/Olena_Z

За прошедшую неделю 14 украинских военнослужащих сдались в плен российским войскам на линии боевых столкновений.
Об этом 4 мая сообщило Министерство обороны Российской федерации в своей регулярной сводке.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 14 украинских военнослужащих», — сообщили в ведомстве.
Ранее пленный военнослужащий из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных Сил Украины Валерий Жадан отметил, что украинские войска перестали обучать мобилизованных военнослужащих штурмовым действиям. Он пояснил, что в настоящее время приоритет отдается обучению обороне, а не наступлению. Согласно его словам, мобилизованных учат прежде всего обороняться, включая тактику движения в составе двоек и троек.

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#всу
#сво
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Котляровка на Купянском направлении перешла под контроль российской армии
04 мая 2024, 14:19

Фото: istockphoto/Leestat

Подразделения 47-й танковой дивизии Вооружённых сил РФ заняли населённый пункт Котляровка на Купянском направлении. Части ВСУ отступили, и село перешло под контроль российских войск.
Об этом сообщает телеграм-канал «Военная хроника». В штурме также участвовали подразделения 272-го мотострелкового полка, 6-я штурмовая рота и рота «В». На кадрах опубликованного видео бойцы и командиры держат «триколор» с написанными на нём номерами частей и названиями подразделений, участвовавших во взятии Котляровки и рапортуют об очередном освобождённом населённом пункте.

Обозреватели телеграм-канала отмечают, что теперь российские войска практически полностью оформили выход к трассе Р-07 Чугуев - Старобельск - Меловое. До Купянска по прямой осталось 23 километра. В министерстве обороны РФ пока не подтвердили взятие Котляровки.

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В ВСУ раскрыли, что произошло на передовой
ZDF: В ВСУ критически не хватает механиков и запчастей для ремонта техники
04 мая 2024, 13:10

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В украинской армии наблюдается серьезная нехватка механиков, запчастей и материалов для ремонта военной техники, сообщил немецкий телеканал ZDF.
В репортаже отмечается, что солдаты ремонтного батальона реалистично оценивают сложившуюся ситуацию на фронте и не рассчитывают на значительную помощь со стороны Запада, несмотря на новые обещания.

Военные признаются, что им приходится долго ожидать недостающих элементов для ремонта оружия, и выражают мало надежд на поддержку со стороны Запада. Солдаты отмечают, что никто не будет воевать за них.

По данным Washington Post, украинские военные также жалуются на нехватку запчастей для ремонта американских БМП Bradley. Для получения необходимых запчастей им приходится подавать официальные запросы, но даже у старшего командующего они имеются в ограниченном количестве.

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МО РФ: Штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне СВО — видео
Минобороны рассказало об уничтожении штурмовиками Су-25 опорного пункта ВСУ
04 мая 2024, 12:54

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Самолёты Су-25 штурмовой авиации Военно-космических сил России уничтожили опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что удар наносился с использованием неуправляемых авиационных ракет. После поражения цели, координаты которой ранее были получены от разведки, штурмовики благополучно вернулись на аэродром базирования.

Самолёт Су-25 (Frogfoot — «лягушачья лапа» по классификации НАТО) — известный советский дозвуковой штурмовой самолёт. Он предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

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«Их не остановить»: Британский эксперт объяснил, почему ВСУ больше не могут сопротивляться
Меркурис: Деревня за деревней переходят под контроль ВС РФ
04 мая 2024, 12:41

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска безустанно освобождают деревню за деревней, с таким заявлением выступил британский эксперт Александр Меркурис в интервью для YouTube-канала Duran.
«Сейчас мы наблюдаем ранний этап российского наступления и оно кажется неостановимым. Ранее затронутая нами одна из тем обсуждений заключается в том, что когда русские сейчас атакуют определенную позицию, они захватывают ее очень быстро, тогда как раньше украинцы оказывали сопротивление. Теперь же деревня за деревней в течение нескольких дней переходит под контроль русских», — указал Меркурис.

По его словам, Вооружённые силы Украины больше не способны сопротивляться российской армии, поскольку у них совсем не осталось профессиональных военных.

Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили очередной американский танк Abrams и БМП Bradley на полях специальной военной операции под Авдеевкой. «Неубиваемая» техника, которую Киеву поставляют западные союзники, оказывается лёгкой мишенью для российской артиллерии и беспилотников.

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Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Коровяковка в Курской области
04 мая 2024, 11:54

Фото: istockphoto/RamonCast

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в субботу, 4 мая, обстреляли Курскую область. Жители села Коровяковка в Глушковском районе зафиксировали не менее десяти прилётов.
Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что, к счастью, обошлось без жертв. В результате обстрела повреждения получили пять домовладений. Кроме жилых и хозяйственных построек, повреждены также трактор, грузовой и легковой автомобили.

Глава областной администрации подчеркнул, что эта информация не окончательная, так как подомовой обход территории населённого пункта продолжается. Старовойт заверил, что всем собственникам повреждённого имущества будет предоставлена необходимая материальная помощь.

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ВСУ в панике покидают поселок Архангельское под Авдеевкой
04 мая 2024, 11:24

Фото: iStock/Tomas Ragina

Вооруженные силы Украины в спешке покидают поселок Архангельское под Авдеевкой и пытаются укрыться в окопах на подступах к населенному пункту.
Об этом 4 мая передает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур Донецкой Народной Республики.

«Бегут небратья из Архангельского. Спешно, с паникой. Также истерично пытаются окопаться на подступах к нему», — заявил источник.
Он также отметил, что в поселке остаются отдельные точки сопротивления.

В начале мая российская армия начала наступление на село Архангельское, расположенное к северу от Очеретино в Донецкой Народной Республике, одновременно с двух направлений. Почти сразу стало известно, что Вооруженные Силы Украины покинули свои позиции под Архангельским под давлением российской артиллерии и авиации.

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Семья экс-спецназовца Ульмана отрицает информацию о его смерти в зоне СВО
04 мая 2024, 11:16

Фото: iStock/gorodenkoff

Семья бывшего командира спецназа ГРУ, капитана Эдуарда Ульмана, отвергает информацию о его гибели в ходе военных действий на Украине и участии в специальной военной операции (СВО).
Об этом заявила Наталья Коробенкова, заместитель председателя общественной организации «Женщины Бурятии» и мать офицера спецназа ГРУ, Героя России Анатолия Коробенкова, который является бывшим сослуживцем Эдуарда Ульмана, пишет «Коммерсант».

По словам Натальи Коробенковой, она общалась с супругой капитана Ульмана, которая выразила недоумение по поводу распространяемой в СМИ информации о гибели ее мужа в ходе СВО. Она отметила, что семья обладает данными о том, что Ульман погиб еще в 2007 году, и ничего другого они сообщить не могут.

Коробенкова подчеркнула, что официальных данных о гибели Эдуарда Ульмана нет, даже военная прокуратура не располагает такой информацией. Она упомянула, что представитель военной прокуратуры обращался к ней и ее сыну 3 мая, чтобы получить подтверждение гибели капитана Ульмана.

Эдуард Ульман был признан виновным в 2007 году в убийстве жителей Чечни и приговорен к 14 годам лишения свободы решением Северо-Кавказского военного окружного суда.

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