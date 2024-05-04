Подполковник Дэвис: На переговорах с Москвой Киев откажется от части территорий

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В ходе потенциальных переговоров с Россией Украине придётся отказаться от претензий на некоторые территории. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
В эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive он заявил, что такой отказ от своих притязаний на часть утраченных земель неизбежен для Киева. В ответ на это украинские власти смогут контролировать часть своей страны и им больше не придётся терять свои территории и своих солдат, сказал американский военный. Но всё это возможно только в том случае, если они сядут за стол переговоров, добавил он.
Дэвис подчеркнул, что условия мирных соглашений будут совсем не такими, какими их желал бы видеть Киев. Однако если не начать переговоры, то Украину ждут ещё более масштабные разрушения. Отставной офицер также отметил, что у ВСУ нет шансов удержать линию обороны, и, тем более, не приходится говорить о новом наступлении.
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