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Российскими ракетными ударами в ночь на 24 января были ликвидированы более 100 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в городе Балаклея на юго-востоке Харьковской области, а также свыше 30 бойцов батальона «Кракен» и запрещенного в России «Русского добровольческого корпуса» (РДК*) непосредственно в самом Харькове. Об этом рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его информации, среди ликвидированных могут быть иностранные наемники, так как новые удары были нанесены рядом с местом уничтожения французских наемников в Харькове 17 января. Подпольщик рассказал, что в центре города плохо работает мобильная связь и домашний интернет.
При российском ударе 16 января по зданию в Харькове, где находились иностранные наемники, также ликвидированы кураторы «Русского добровольческого корпуса»*, члены которого нападали на Брянскую и Белгородскую области в 2023 году.
Напомним, ранее российские силы нанесли удар по пункту дислокации иностранных наёмников, воевавших на стороне Вооружённых сил Украины. Под ударом погибли более 60 иностранных военнослужащих, которые оказались гражданами Франции.
Однако, во французском министерстве иностранных дел заявили, что граждане Франции никогда не воевали на Украине, а информация о погибших наёмниках — это манипуляция России.
С начала специальной военной операции для участия в боевых действиях на Украину прибыли свыше 300 наемников из Франции. Часть из них проходила службу во 2-м парашютно-десантном полку Иностранного Легиона 11-й воздушно-десантной бригады сухопутных войск Франции. При этом в январе 2024 года на Украине находились всего 50 французских военнослужащих.
По информации РИА Новости, РДК* входит в состав украинского националистического диверсионного подразделения «Кракен», которое сформировали главари полка «Азов»* и ГУР Украины. Именно члены РДК* в 2023 году вторгались на территорию Брянской и Белгородской областей. При этом движение поддерживается украинскими властями.
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При российском ударе 16 января по зданию в Харькове, где находились иностранные наемники, также ликвидированы кураторы «Русского добровольческого корпуса»*, члены которого нападали на Брянскую и Белгородскую области в 2023 году.
Однако, во французском министерстве иностранных дел заявили, что граждане Франции никогда не воевали на Украине, а информация о погибших наёмниках — это манипуляция России.
С начала специальной военной операции для участия в боевых действиях на Украину прибыли свыше 300 наемников из Франции. Часть из них проходила службу во 2-м парашютно-десантном полку Иностранного Легиона 11-й воздушно-десантной бригады сухопутных войск Франции. При этом в январе 2024 года на Украине находились всего 50 французских военнослужащих.
По информации РИА Новости, РДК* входит в состав украинского националистического диверсионного подразделения «Кракен», которое сформировали главари полка «Азов»* и ГУР Украины. Именно члены РДК* в 2023 году вторгались на территорию Брянской и Белгородской областей. При этом движение поддерживается украинскими властями.
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Артем Путинцев