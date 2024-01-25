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Подпольщик Лебедев рассказал о ликвидации более 130 бойцов РДК* и ВСУ

25 января 2024, 06:40
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Российскими ракетными ударами в ночь на 24 января были ликвидированы более 100 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в городе Балаклея на юго-востоке Харьковской области, а также свыше 30 бойцов батальона «Кракен» и запрещенного в России «Русского добровольческого корпуса» (РДК*) непосредственно в самом Харькове. Об этом рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его информации, среди ликвидированных могут быть иностранные наемники, так как новые удары были нанесены рядом с местом уничтожения французских наемников в Харькове 17 января. Подпольщик рассказал, что в центре города плохо работает мобильная связь и домашний интернет.

При российском ударе 16 января по зданию в Харькове, где находились иностранные наемники, также ликвидированы кураторы «Русского добровольческого корпуса»*, члены которого нападали на Брянскую и Белгородскую области в 2023 году.


Напомним, ранее российские силы нанесли удар по пункту дислокации иностранных наёмников, воевавших на стороне Вооружённых сил Украины. Под ударом погибли более 60 иностранных военнослужащих, которые оказались гражданами Франции.

Однако, во французском министерстве иностранных дел заявили, что граждане Франции никогда не воевали на Украине, а информация о погибших наёмниках — это манипуляция России.

С начала специальной военной операции для участия в боевых действиях на Украину прибыли свыше 300 наемников из Франции. Часть из них проходила службу во 2-м парашютно-десантном полку Иностранного Легиона 11-й воздушно-десантной бригады сухопутных войск Франции. При этом в январе 2024 года на Украине находились всего 50 французских военнослужащих.

По информации РИА Новости, РДК* входит в состав украинского националистического диверсионного подразделения «Кракен», которое сформировали главари полка «Азов»* и ГУР Украины. Именно члены РДК* в 2023 году вторгались на территорию Брянской и Белгородской областей. При этом движение поддерживается украинскими властями.

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#всу
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В Одессе прозвучало несколько взрывов
25 января 2024, 00:30

Фото: iStock/Multipedia

В Одессе прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Думская». По предварительным данным, речь идёт о работе систем противовоздушной обороны.
Согласно онлайн-карте воздушных тревог на Украине, сирены звучат в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской областей.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
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В Минобороны РФ раскрыли все подробности крушения Ил-76
В Минобороны РФ предоставили подробности крушения Ил-76
24 января 2024, 22:48

Фото: iStock/andreart

В Минобороны РФ предоставили подробности поражения украинскими силами самолета ВКС РФ Ил-76, на борту которого находилось 65 пленных ВСУ. Их перевозили в назначенное место для последующего обмена.
«Сегодня в 11 часов 15 минут киевским режимом совершен террористический акт в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский-Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена», - рассказали в ведомстве.

При этом подчеркивается, что самолет атаковали ВСУ из района населённого пункта Липцы Харьковской области, применив ЗРК. Всего было выпущено две ракеты.

Уточняется, что на борту рухнувшего Ил-76 находилось шесть членов экипажа и 65 украинских военнопленных, которых планировали обменять, а также три человека сопровождения. Все находившиеся в самолете погибли.

Также в Минобороны рассказали, что обменяться пленными собирались во второй половине дня 24 января на границе в пункте пропуска «Колотиловка».

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#ракеты
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Сразу три украинских беспилотника попытались атаковать Брянскую область
Минобороны РФ: В Брянской области ПВО сбила три украинских беспилотника
24 января 2024, 22:00

Фото: iStock/rancho_runner

В небе над Брянской областью системы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. Об этом заявили в Минобороны России.
«Около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что в небе над Брянской областью системы ПВО ликвидировали три вражеских беспилотника.

Чуть ранее губернатор Брянской области также заявлял об атке украинских дронов на регион. К тому моменту было сбито уже два беспилотника. По его словам, в результате вражеской атаки никто не пострадал. Также нет никаких разрушений на земле.

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В Брянской области сбили два беспилотника самолетного типа
Богомаз: ПВО сбила два украинских беспилотника в Брянской области
24 января 2024, 21:48

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Брянской области силами противовоздушной обороны ситы сразу два украинских беспилотника. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате вражеской атаки никто их местных жителей не пострадал. Также нет разрушений на земле. На месте падения обломков дрона работают оперативные и экстренные службы региона.

Ранее Богомаз также сообщал, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы

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Губернатор Оренбургской области сообщил подробности о погибших летчиках Ил-76
Паслер: в сбитом ВСУ Ил-76 были летчики из Оренбургской области
24 января 2024, 21:38

Фото: iStock/Marina Denisenko

В самолете ВКС РФ Ил-76, который сбили ВСУ, были летчики из Оренбургской области. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер.
«Сегодня киевский режим совершил очередной теракт, в результате которого погибли наши герои, летчики, служившие в оренбургском военно-транспортном полку», - написал Паслер в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что самолет военно-транспортной авиации России с пленными ВСУ на борту был сбит украинскими военными в небе над Белгородской областью.

Паслер также выразил свои соболезнования родным и близким погибших летчиков.

При этом в Оренбургской епархии сообщили, что во всех храмах Оренбургской митрополии будут проведены богослужения по погибшим в террористическом акте.

Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области примерно в 11 часов утра по московскому времени. При этом украинские военнослужащие взяли на себя ответственность за уничтожение российского Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. По данным Генерального штаба Украины, судно было сбито ракетой ЗРК «Patriot». Якобы, на нём перевозили снаряды для С-300. Позже информация была удалена.

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В ГУР заявили, что не знают, кто находился на борту Ил-76
24 января 2024, 19:48

Фото: iStock/alzay

В Главном управлении разведки минобороны Украины заявили, что не имеют информации о том, кто именно находился на борту сбитого Ил-76. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
«Сегодня должен был состояться обмен пленными, который не состоялся. По утверждению российской стороны это произошло в результате поражения российского самолета Ил-76, который якобы перевозил украинских пленных. Сейчас Украина не обладает достоверной и исчерпывающей информацией по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве», - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве утверждают, что российская сторона не проинформировала Украину о том, что перевозки пленных проводятся воздушным путем для обеспечения его безопасности в определённое время, как делалось ранее.

При этом утверждается, что Украина, выполнив все договоренности, доставила российских пленных в заранее обусловленное место для предстоящего обмена.

Ранее Генеральный штаб ВСУ через пол дня после крушения Ил-76 с пленными ВСУ на борту сделал заявление, из которого следует, что Украина продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении.

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В ВСУ намекнули, что сами сбили Ил-76 на борту с украинскими военнопленными
Генштаб ВСУ дал понять, что сбил самолет Ил-76 со своими же военными
24 января 2024, 19:31

Фото: iStock/Irina Piskova

Генеральный штаб ВСУ через пол дня после крушения Ил-76 с пленными ВСУ на борту сделал заявление, из которого следует, что Украина продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении. Такая информация приводится на странице ведомства в Facebook*.
В сообщении уточняется, что ВСУ сопоставили активность военно-транспортной авиации в аэропорту Белгорода с увеличением числа ракетных ударов ВС РФ по Харькову и области. Ранее украинская сторона заявляла, что Ил-76 перевозил ракеты С-300 на борту.

«Вооруженные силы Украины будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки (ракет — ред.), контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении», — говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

Однако крушение Ил-76 с украинскими пленными на борту, а также причастность к этому Украины в сообщении не упоминается

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ВС РФ перехватили две ракеты «Точка-У»
Минобороны: ВС РФ перехватили две ракеты «Точка-У» и сбили 51 дрон за сутки
24 января 2024, 17:39

Фото: iStock/3D_generator

В Минобороны России заявили, что за минувшие сутки ПВО перехватила две украинские ракеты «Точка-У» и сбила 51 беспилотник.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две тактические ракеты «Точка-У»», - говорится в сообщении Минобороны.

Также добавляется, что на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей уничтожен 51 вражеский беспилотник.

Также в Минобороны заявили, что Армия России впервые уничтожила зенитный ракетный комплекс «SAMP-T» французского производства. Также сообщается, что ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск ВС РФ в течение суток уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ.

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Российские военные впервые уничтожили французский ЗРК «SAMP-T» в зоне СВО
Минобороны: ВС РФ впервые уничтожили французский ЗРК «SAMP-T» в зоне СВО
24 января 2024, 17:10

Фото: iStock/bizoo_n

Армия России впервые уничтожила зенитный ракетный комплекс «SAMP-T» французского производства. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск ВС РФ в течение суток уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс «SAMP-T» французского производства», - говорится в сообщении Минобороны России.

Также уничтожена радиолокационная станция ЗРК С-300, 127 артиллерийских вражеских подразделений на огневых позициях, а также живая сила ВСУ и боевая техника противника в 132 районах.

Накануне также сообщалось, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, поразив все намеченные цели.

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