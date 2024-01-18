Армия России ликвидировала в Харькове иностранных кураторов РДК*

При российском ударе 16 января по зданию в Харькове, где находились иностранные наемники, также ликвидированы кураторы «Русского добровольческого корпуса»*, члены которого нападали на Брянскую и Белгородскую области в 2023 году. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на местных подпольщиков.