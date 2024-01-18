Армия России ликвидировала в Харькове иностранных кураторов РДК*

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При российском ударе 16 января по зданию в Харькове, где находились иностранные наемники, также ликвидированы кураторы «Русского добровольческого корпуса»*, члены которого нападали на Брянскую и Белгородскую области в 2023 году. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на местных подпольщиков.
Напомним, 16 января армия России нанесла высокоточный удар по зданию в Харькове, где находились иностранные наёмники, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. В результате российского удара здание было полностью уничтожено. По информации Минобороны РФ, было ликвидировано порядка 60 боевиков, еще 20 получили ранения.
Он также отметил, что на улице, где было уничтожено здание с иностранными наёмниками, располагается и военкомат.
По информации издания, РДК* входит в состав украинского националистического диверсионного подразделения «Кракен», которое сформировали главари полка «Азов»* и ГУР Украины. Именно члены РДК* в 2023 году вторгались на территорию Брянской и Белгородской областей. При этом движение поддерживается украинскими властями.
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* Запрещенная в России террористическая организация.
«Народ там крутился иностранный, и французскую речь слышали. Сколько было во время удара французов — нам точно не известно. Но там, однозначно, были те, кто курирует РДК*. Они иностранцы», — передает РИА Новости слова Лебедева.
Он также отметил, что на улице, где было уничтожено здание с иностранными наёмниками, располагается и военкомат.
По информации издания, РДК* входит в состав украинского националистического диверсионного подразделения «Кракен», которое сформировали главари полка «Азов»* и ГУР Украины. Именно члены РДК* в 2023 году вторгались на территорию Брянской и Белгородской областей. При этом движение поддерживается украинскими властями.
Читайте также:
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* Запрещенная в России террористическая организация.
Элина Позднякова