РИА: Более 300 наёмников из Франции прибыли на Украину с начала СВО

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С начала спецоперации на Украину прибыли более 300 наёмников из Франции, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Напомним, ранее российские силы нанесли удар по пункту дислокации иностранных наёмников, воевавших на стороне Вооружённых сил Украины. Под ударом погибли более 60 иностранных военнослужащих, которые оказались гражданами Франции.
Однако, во французском министерстве иностранных дел заявили, что граждане Франции никогда не воевали на Украине, а информация о погибших наёмниках — это манипуляция России.
Также сообщается, что в январе 2024 года на Украине находились 50 французских военнослужащих.
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Однако, во французском министерстве иностранных дел заявили, что граждане Франции никогда не воевали на Украине, а информация о погибших наёмниках — это манипуляция России.
«С начала специальной военной операции для участия в боевых действиях на Украину прибыли свыше 300 наемников из Франции. Часть из них проходила службу во 2-м парашютно-десантном полку Иностранного Легиона 11-й воздушно-десантной бригады сухопутных войск Франции (населенный пункт Кальви на острове Корсика)», — сообщил собеседник агентства.
Также сообщается, что в январе 2024 года на Украине находились 50 французских военнослужащих.
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Евгения Парфентьева