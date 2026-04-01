Обломки украинского БПЛА упали в Краснодарском крае и вызвали возгорание
Обломки БПЛА ВСУ упали в станице Кисляковской Кущёвского района, пострадавших нет
В станице Кисляковской Кущёвского района упали обломки украинского беспилотника. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».
Фрагменты БПЛА попали на нежилой дом и в поле. Произошло возгорание. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы, они оперативно ликвидировали пожар. По предварительной информации, пострадавших нет в результате налета дронов ВСУ нет.
В Госдуме назвали главный источник «теневых» доходов Зеленского
Ранее «Радио 1» передавало, что этой ночью силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку беспилотников в Севастополе. К настоящему моменту удалось сбить две воздушные цели.
31 марта в Минобороны страны рассказали о том, что российские военные освободили Малую Корчаковку в Сумской области.
