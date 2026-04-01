ВСУ атаковали два муниципалитета Белгородской области, пострадали три мирных жителя
Вооружённые силы Украины атаковали два муниципалитета Белгородской области, в результате пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в Грайворонском округе FPV-дрон ударил по территории частного дома в селе Доброе. Женщина получила минно-взрывную травму и баротравму, её госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода. В доме оказались повреждены кровля, окна и надворная постройка.
В Шебекинском округе зафиксировали две атаки. У хутора Бабенков БПЛА попал в автобус — водитель с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями плеча доставлен в больницу, автобус сгорел.
В районе села Зиборовка беспилотник нацелился на легковой автомобиль. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями также госпитализировали, его машина получила повреждения.
