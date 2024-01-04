Погибшие под Херсоном соцработники из Петербурга награждены посмертно

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Во время обстрела ВСУ посёлка Чаплинки Херсонской области погибли три сотрудника клиентской службы Социального фонда РФ. Одна из них была работником Пенсионного фонда Тихвинского района Ленинградской области, а другая трудилась в отделении фонда в Невском районе Санкт-Петербурга.
Во время вражеской атаки социальные работники работали с местными жителями, в основном мамами и пенсионерами. Помогали им с оформлением документов для получения мер социальной поддержки. В Социальном фонде РФ рассказали, что Елена Кузьмина проработала в организации 26 лет. В Херсонскую область она поехала в командировку, чтобы помочь наладить работу местных социальных служб и поделиться опытом в работе с населением.
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