Губернатор Воробьёв передал награды семьям погибших героев спецоперации

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Андрей Воробьёв передал награды семьям бойцов, погибших в ходе спецоперации. Он сделал это в Подмосковье во время торжественной церемонии вручения губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело».
«Сегодня мы вручаем от имени президента, к сожалению, посмертно, две Звезды Героев России нашим бойцам 45-й бригады специального назначения. 45-я бригада – это единое братство, это ребята, которых мы опекаем, которые в самые первые дни приняли на себя очень серьёзный удар и до сих пор находятся на передовой», – сказал глава региона.Воробьёв передал медаль «Золотая звезда» супруге Героя России, разведчика, старшего прапорщика легендарной 45-й бригады Александра Сычёва, погибшего в августе. У бойца и его жены Ирины осталось четверо детей, которые поднялись на сцену вместе с мамой.
«Я хотела бы поблагодарить маму героя, воспитавшего достойного сына, который стал хорошим человеком и хорошим отцом. Он был весёлым, жизнерадостным, хорошим другом, товарищем, всегда готовым протянуть руку помощи. Он любил свою работу – это была его жизнь, был достойным примером для своих детей, защитой и опорой для меня. Нам всем его очень не хватает», – сказала Наталья Полловинка.Орден «За доблесть и мужество» посмертно присвоен добровольцу 4-го отряда «БАРС», рядовому Андрею Мирзояну. По примеру тестя Александра Коновалова, командира БАРСов, в апреле боец ушел в его отряд. Сначала он занимался беспилотниками, затем разведкой. Вместе с товарищами попал под обстрел, бой шел несколько часов. После первой атаки Андрей помогал раненым бойцам, а во время второго обстрела получил смертельное ранение. Герой погиб 1 мая 2023-го. На сцену за наградой поднялась его вдова Анна-Мария Коновалова.
«Я горжусь мужественным поступком моего мужа, который пошёл добровольцем по зову Родины, глядя на моего отца. Андрей героически погиб в бою, выполняя свой воинский долг. Слава всем воинам России», – сказала Коновалова.Зал приветствовал близких героев стоя, многие не могли сдержать слёз.
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Лора Луганская