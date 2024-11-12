Погибший командир донецкой бригады награжден званием Героя России посмертно

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Генерал-майор российских вооруженных сил Павел Клименко, погибший под Донецком, посмертно удостоен звания Героя России. Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин, о чем сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Сегодня в Севастополе состоялись похороны офицера.
На церемонии прощания временно исполняющий обязанности командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Владимир Кочетков передал Звезду Героя России детям Павла Клименко, Никите и Наталье. Губернатор Развожаев также присутствовал на прощании с погибшим.
6 ноября Павел Клименко, командир 5-й донецкой мотострелковой бригады, находился в районе Красногоровки.
Группа военных попала под атаку украинских FPV-дронов, в результате которой Клименко получил серьезные травмы и скончался после госпитализации.
Его бригада, созданная в 2014 году на базе батальона «Оплот» и названная в честь первого главы ДНР Александра Захарченко, вошла в состав российской армии в 2023 году.
Читайте также:
Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником
Экс-главком НАТО спрогнозировал, что потеряет Украина по плану Трампа
Путин подписал закон о дополнительных выплатах за наставничество на работе
На церемонии прощания временно исполняющий обязанности командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Владимир Кочетков передал Звезду Героя России детям Павла Клименко, Никите и Наталье. Губернатор Развожаев также присутствовал на прощании с погибшим.
6 ноября Павел Клименко, командир 5-й донецкой мотострелковой бригады, находился в районе Красногоровки.
Группа военных попала под атаку украинских FPV-дронов, в результате которой Клименко получил серьезные травмы и скончался после госпитализации.
Его бригада, созданная в 2014 году на базе батальона «Оплот» и названная в честь первого главы ДНР Александра Захарченко, вошла в состав российской армии в 2023 году.
Читайте также:
Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником
Экс-главком НАТО спрогнозировал, что потеряет Украина по плану Трампа
Путин подписал закон о дополнительных выплатах за наставничество на работе
Мария Моисеева