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Погибший командир донецкой бригады награжден званием Героя России посмертно

Путин посмертно присвоил звание Героя России погибшему в ДНР генерал-майору Клименко
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Генерал-майор российских вооруженных сил Павел Клименко, погибший под Донецком, посмертно удостоен звания Героя России. Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин, о чем сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Сегодня в Севастополе состоялись похороны офицера.

На церемонии прощания временно исполняющий обязанности командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Владимир Кочетков передал Звезду Героя России детям Павла Клименко, Никите и Наталье. Губернатор Развожаев также присутствовал на прощании с погибшим.



6 ноября Павел Клименко, командир 5-й донецкой мотострелковой бригады, находился в районе Красногоровки.

Группа военных попала под атаку украинских FPV-дронов, в результате которой Клименко получил серьезные травмы и скончался после госпитализации.

Его бригада, созданная в 2014 году на базе батальона «Оплот» и названная в честь первого главы ДНР Александра Захарченко, вошла в состав российской армии в 2023 году.


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Министр обороны ФРГ поделился опасениями по возможной сделке Трампа с РФ
Глава МО ФРГ Писториус: сделка Трампа с Россией может не учесть интересы Киева
12 ноября 2024, 01:22

Фото: iStock/Sven Loeffler

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался с осторожным скепсисом по поводу заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможном урегулировании украинского конфликта в течение 24 часов.
В беседе с Süddeutsche Zeitung Писториус отметил, что, хотя план Трампа маловероятен, существует риск того, что он может пойти на сделку с Россией, не учитывая интересы Украины и европейских стран.

Писториус выразил надежду, что подобный сценарий не осуществится, но предупредил, что, если Украина не войдет в НАТО, она может превратиться в «постоянный очаг новых конфликтов в Европе». По его словам, неучет интересов Украины может дестабилизировать ситуацию на континенте.

Ранее Трамп уже высказывал готовность завершить конфликт на Украине за один день, однако в Москве и Киеве эти заявления оценили как чрезмерно оптимистичные и нереалистичные.


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В Киеве объявили, что компенсации украинцам за разрушенное жилье займут столетия
Депутат Рады Шуляк: на компенсацию утраченного жилья на Украине уйдет 1575 лет
12 ноября 2024, 01:05

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что на полное возмещение украинцам утраченного жилья при текущем уровне финансирования понадобится 1575 лет.
В Telegram-канале она подчеркнула, что в бюджете на 2025 год заложены только четыре миллиарда гривен на восстановление: три миллиарда на жилищные сертификаты и один миллиард на компенсации за поврежденное имущество.

С начала программы в мае 2023 года украинцам уже выплатили 15,9 миллиарда гривен, из которых семь миллиардов пошли на компенсации за поврежденное жилье, а 8,9 миллиарда — на жилищные сертификаты.

Однако, по оценке Всемирного банка, суммарные убытки за период с февраля 2022 года по конец 2023 года составляют 152 миллиарда долларов, включая прямые повреждения и потребность в восстановлении. Даже без учета 2024 года Украине потребуется около 6,3 триллиона гривен для полного восстановления.

Шуляк саркастично отметила, что при нынешнем уровне финансирования восстановление напоминает «наполнение озера чайной ложкой».

Ранее губернатор Алексей Смирнов заявил, что затраты на восстановление пострадавших территорий от вторжения ВСУ оцениваются более чем в 700 миллиардов рублей.

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Очереди у военкоматов Украины из-за отсрочек от мобилизации
«Страна.ua»: на Украине огромные очереди к военкоматам для продления отсрочки
11 ноября 2024, 23:46

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

На Украине у военкоматов начали скапливаться очереди военнообязанных, пытающихся продлить отсрочку от мобилизации.
Как сообщает издание «Страна.ua», многие из них не могут сделать это через приложение «Резерв », созданное для обновления данных, из-за технических сбоев.

Ситуация особенно обострилась после 9 ноября, когда у большинства военнообязанных истек срок действующих отсрочек. Власти обещали предоставить возможность продления через «Резерв » для отдельных категорий, но система часто не срабатывает.

Видео, опубликованное «Страна.ua», показывает большие очереди у одного из одесских военкоматов. Мужчины, пришедшие с раннего утра, сталкиваются с медленным продвижением очереди — некоторые не могут попасть на прием даже спустя несколько часов. В то же время издание сообщает, что неофициальное продление отсрочки может обойтись в 700 долларов.

С 18 мая на Украине действует закон, ужесточающий правила мобилизации. Теперь все военнообязанные должны обновлять свои данные в военкомате в течение 60 дней, посетив лично или зарегистрировавшись в «электронном кабинете призывника».

Вручение повестки считается состоявшимся даже без личного получения, если на ней стоит штамп о невозможности вручения.

Закон также требует от военнообязанных постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию. Водителей, уклоняющихся от мобилизации, могут лишить права управления автомобилем.

Прописанные ранее сроки демобилизации из закона были исключены, что вызвало возмущение среди некоторых депутатов.

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#мобилизация
#военком
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Рогов заявил об «истериках» ВСУ при ударах по Запорожской области
11 ноября 2024, 22:32

Фото: istockphoto/Sinenkiy

У боевиков ВСУ «в прямом смысле идут истерики» при ударах по Запорожской области, заявил телеканалу «Россия-1» представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов. ВС РФ при этом продвигаются вперед, добавил чиновник.
«Уже в прямом смысле идут истерики. В качестве обратных действий противник бьет по мирному населению. У нас просто ад в северо-западном кусте Запорожской области — это Каменка-Днепровская, Белозерка — десяток населенных пунктов, они небольшие, но каждый день туда летят десятки дронов и бьют буквально по всему, что найдут», — прокомментировал председатель движения «Мы вместе с Россией».
Перед этим Рогов проинформировал, что киевский режим собирается совершить военное преступление. Речь идет о подготовке массированного удара по плотине в населенном пункте Васильевка Запорожской области.

Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года в результате референдума. Киев не признает результаты голосования и продолжает атаковать российские территории.

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Зеленский назвал количество бойцов ВС РФ под Курском
Зеленский: на курском направлении ВСУ противостоят 50 тысяч российских военных
11 ноября 2024, 22:14

Владимир Зеленский

Полсотни тысяч российских бойцов противостоят боевикам ВСУ на курском направлении, заявил в рамках вечернего обращения Владимир Зеленский. Он уточнил, что рассчитывает на «дальнобойные решения» от США, ФРГ, и Соединенного Королевства.
Перед этим главком ВСУ Александр Сырский говорил, что причина вторжения в российский регион — защита других фронтовых направлений.

Нападение в приграничье Курской области произошло ранним утром, 6 августа. После Сырский заявил, что маневр должен был отвлечь российскую армию с Донбасса, позже аналитики оценили, что это привело к продвижению ВС РФ на фронте.

Ранее в Минобороны РФ доложили о ликвидации беспилотников противника над Курщиной.

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#вс рф
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#новости
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Минобороны: ПВО сбила три дрона над Курщиной и Белгородчиной
11 ноября 2024, 21:33

Фото: istockphoto/Naypong

Три дрона противника над Курской и Белгородской областями ликвидировала российская противовоздушная оборона, доложили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области», — прокомментировали в оборонном ведомстве.
Боевики ВСУ периодически атакуют приграничные территории России. При этом противник бьет по гражданским целям. Эксперты уверены, что таким образом Киев компенсирует свои неудачи на фронте.

Нападение на Курщину произошло ранним утром, 6 августа. Бои в российском регионе продолжаются до сих пор.

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#мир
#россия
#украина
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#сво
#конфликт
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В ВСУ рассказали о последствиях подрыва Терновской дамбы
Боевик ВСУ Бунятов: подрыв Терновской дамбы подтопил села
11 ноября 2024, 21:18

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Подрыв Терновской дамбы в Донбассе привел к подтоплению сел, написал в Telegram-канале боевик ВСУ Станислав Бунятов, чей позывной Осман. Он является участником запрещенного в России батальона украинской армии.
«Был подтоплен ряд деревень в направлении Богатыря (село в Великоновоселковском районе к западу от Курахово — прим. ред)», — сказано в публикации Бунятова.
Украинский неонацист обвинил в случившемся РФ. С его слов, дороги пригодны для использования, но бронетехника по грунтовке вокруг сел движется с ограничениями.

Перед этим представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов проинформировал, что киевский режим готовится к военному преступлению в Запорожской области.

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#сво
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#днр
#донбасс
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Рогов сообщил, к чему готовится Киев
Рогов: Киев готовится ударить по дамбе в Васильевке Запорожской области
11 ноября 2024, 20:41

Фото: istockphoto/Olena Lialina

Командиры ВСУ готовятся ударить по дамбе в Васильевке Запорожской области. По словам председателя комиссии по вопросам независимости Общественной палаты РФ Владимира Рогова, речь идет о провокации и военном преступлении.
«У нас есть точно подтвержденная информация — документально — о том, что режим [Владимира] Зеленского готовит целенаправленный массированный удар по дамбе в городе Васильевке на реке Карачекрак. То есть это такая достаточно большая дамба, там много рядом жилых домов. <…> И делается это с одной целью — чтобы обезопасить на будущее, как они считают, наступление на город Запорожье. Именно на этом участке линия фронта находится особенно близко», — прокомментировал председатель движения «Мы вместе с Россией» телеканалу «Россия-1».
В понедельник, 11 ноября, российские военкоры проинформировали, что боевики ВСУ подорвали Терновскую дамбу. Позже информацию подтвердили в назначенной киевским режимом администрации в подконтрольной ВСУ части Донбасса.

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Впавший в кому после ранения в палец боец СВО Гусев скончался
11 ноября 2024, 20:38

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Впавший в кому после ранения в палец боец спецоперации Александр Гусев умер, сообщила сестра военнослужащего Мария Вербицкая в разговоре с порталом 63.ru. Собеседница уточнила, что у военного остановилось сердце.
«Когда мы в последний раз навещали брата в госпитале, нас предупредили, что в таком состоянии нарастают осложнения. Любой орган мог отказать», — пояснила Вербицкая.
Гусев был в нескольких госпиталях, включая Макеевку, Старобельск, Белгород и Ижевск. В итоге он оказался в Самаре. Позже родне мужчины сказали, что он в коме после осложнений во время операционного вмешательства. Сестра Гусева обратилась в военную прокуратуру, обвинив медработников в безразличии.

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