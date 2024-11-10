Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов МВД с Днём работника внутренних дел, который отмечается сегодня, 10 ноября.
В своём видеообращении по случаю праздника глава государства отметил профессионализм и мужество правоохранителей, как бывших, так и нынешних. Российский лидер подчеркнул, что в этот день чествуют настоящих профессионалов, которые служат народу, и для которых защита прав, безопасности и покоя сограждан стала делом всей жизни.
Владимир Путин сказал, что сегодня, как и ранее, граждане России ждут от работников органов внутренних дел полной отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы, будь то борьба с преступностью, противодействие наркоторговле или обеспечение безопасности на дорогах.
Читайте также:
В Госдуме предложили выделять квартиры уходящим на пенсию сотрудникам МВД
Путин подписал закон о дополнительных выплатах за наставничество на работе
Путин ратифицировал договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР
Александр Бойцов