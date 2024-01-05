Крах ВСУ на фронте вызвал панику в Германии

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ВС РФ оказывают сильное давление на украинские войска, перехватив инициативу по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.
По словам Ваннера, продвижение российской армии вперед становится все сильнее. Журналист отметил, что за последние дни РФ наносила массированные ракетные удары по украинской территории и при этом боевые действия на фронте не останавливались.
Ранее командир группы спецназа Южной группировки войск ВС РФ Дон в беседе с РИА Новости сообщил, что ВСУ решили отодвинуть свои позиции на некоторых участках на артемовском направлении в Донбассе.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее командир группы спецназа Южной группировки войск ВС РФ Дон в беседе с РИА Новости сообщил, что ВСУ решили отодвинуть свои позиции на некоторых участках на артемовском направлении в Донбассе.
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Екатерина Коршунова